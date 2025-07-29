На набережной Самары можно будет пройти осмотр и узнать, как предупредить рак кожи

В среду, 30 июля, на набережной Волги (Некрасовский спуск) состоится профилактическая акция, направленная на повышение информированности населения о злокачественных новообразованиях кожи.

Все желающие смогут бесплатно пройти осмотр врача-онколога Самарского областного клинического онкологического диспансера и врача-дерматовенеролога Самарского областного кожно-венерологического диспансера, а также получить консультацию по профилактике рака кожи.

Рак кожи - одно из самых распространенных онкологических заболеваний в мире. При этом заболевание развивается часто незаметно, и многие пациенты обращаются за помощью слишком поздно.

Ультрафиолет - один из главных факторов риска. Воздействие солнечного излучения может запускать процессы перерождения клеток кожи. Особенно уязвимы люди со светлой кожей, а также с большим количеством родинок.

Чем раньше выявлено злокачественное новообразование, тем выше шанс на эффективное лечение. На ранних стадиях новообразования хорошо поддаются лечению с минимальными рисками.