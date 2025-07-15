Более 19 тысяч пациентов получают медицинскую помощь в обновленном подразделении городской больницы № 4

В терапевтическом отделении № 4 Самарской городской больницы № 4, расположенном на улице Ново-Садовая 181, завершен капитальный ремонт благодаря реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Теперь получать медицинскую помощь, проходить профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию в современных условиях будут более 19 тысяч человек.

Отделение отремонтировано с использованием бережливых технологий. В здании выполнены общестроительные работы, отремонтированы кабинеты и зона регистратуры. Во время ремонта специалисты оказывали медицинскую помощь пациентам в поликлиническом отделении № 2.

"Внедрение бережливых технологий направлено на улучшение труда, повышение производительности и эффективности производственных процессов. Благодаря обновлению вентиляции в здании стало очень комфортно. Полностью обновлена мебель — кабинеты врачей-терапевтов, процедурные, прививочный и кабинет ЭКГ полностью соответствуют современным требованиям. Комфорт важен не только для пациентов, но и специалистов", — рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе больницы № 4 Мария Лобова.

Кроме того, в Самарской городской больнице № 4 в рамках нацпроекта в мае текущего года завершен ремонт терапевтического отделения № 3 на улице Карла Маркса, 167.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. В Самарской области до конца года будут отремонтированы 146 объектов здравоохранения за счет средств федерального и областного бюджетов.