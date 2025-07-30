В регионе открываются школы для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями

Такие школы уже созданы на базе нескольких медучреждений Самарской области в рамках пилотного проекта. В них будут помогать пациентам с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой и другими заболеваниями.
Школы для пациентов являются эффективным инструментом решения проблем низкой приверженности к лечению и недостаточной мотивации вести здоровый образ жизни.
"Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Владимировича Путина. Организация и проведение таких школ — важная часть современной модели оказания медицинской помощи при хронических неинфекционных заболеваниях, — рассказала руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина. — Школы позволяют повысить уровень знаний и компетенций пациентов. Они получают структурированную и достоверную информацию о своих заболеваниях, факторах риска, а также методах профилактики и лечения".
Особое внимание в школах уделяется формированию навыков самоконтроля. Пациенты осваивают практические умения — измерение давления и уровня сахара, использование ингаляторов, выполнение инъекций. Это способствует более активному участию в управлении собственным здоровьем.
"Пилотный проект внедрен в ряде медучреждений региона. Мы разработали единый формат проведения школ, включающий несколько занятий: лекцию главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Самарской области, групповые занятия в поликлиниках с обучением навыкам самоконтроля, индивидуальные консультации, а также информирование о ресурсах с полезными материалами. По итогам обучения пациенту выдается паспорт, подтверждающий прохождение курса", — отметила Элла Малютина.
В настоящее время школы для пациентов организованы в следующих учреждениях: Волжская РКБ,
Хворостянская ЦРБ, Отрадненская больница, Самарская городская больница № 4, Самарские поликлиники № 1 и № 3.
5 августа пройдет первая школа для пациентов, страдающих сахарным диабетом. Более подробную информацию можно получить в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС.
В ближайшее время расписание занятий будет опубликовано на официальных сайтах министерства здравоохранения и медучреждений региона.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас