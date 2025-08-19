16+
Кабель снова в топе: "билайн бизнес" фиксирует рост спроса на проводной интернет

Интернет Транспорт и связь

Кабель снова в топе: "билайн бизнес" фиксирует рост спроса на проводной интернет

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Аналитика "билайн бизнес" выявила рост интереса к фиксированному интернету: у малого бизнеса рост пользования проводным интернетом в период с марта по июнь 2025 вырос на 23% относительно того же периода прошлого года.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Пик заявок на подключение пришелся на июнь — число заявок выросло на 39% в сравнении с предыдущим месяцем.

Преимущества фиксированного интернета:

  • Работа продолжается вне зависимости от состояния мобильной сети: функционируют системы работы с клиентами, телефония и документооборот;
  • Независимость от расположения вышки мобильной связи;
  • Высокая скорость и надежность подключения обеспечивает работу облачных систем, видеосвязи и электронной торговли.

"Билайн бизнес" предоставляет услуги фиксированного интернета и остается надежным партнером для своих клиентов, благодаря отказоустойчивости подключения, повышенной безопасности сети, а также высокому уровню клиентского сервиса.

Так, клиентам доступна Онлайн-витрина, которая позволяет проверить возможность подключения проводного интернета в определенной локации, получить коммерческое предложение, договор оказания услуг и оформить заявку на подключение без обращения в офис. В Онлайн-витрине доступен выбор тарифа, а также опция доставки документов курьером или в электронном виде. После оформления всех документов клиент может выбрать удобное время визита монтажников, после чего его подключат к ближайшему узлу на магистральной сети. Если такой сети рядом нет, "билайн бизнес" проложит кабель, купит и установит оборудование.

Также стоит отметить широкий функционал Управляемого Wi-Fi. Помимо эффективной организации гостевой сети, услуга включает в себя личный кабинет, в котором есть детальная аналитика подключений к интернету и реклама прямо на экране авторизации пользователя с большим набором опций.

Этот инструмент особенно подходит заведениям, где нужна организация гостевого Wi-Fi: общественным пространствам, торговым центрам, гостиницам, транспортным компаниям, кафе и ресторанам. Наличие Wi-Fi не только позволит клиентам оставаться на связи, но и повысит их лояльность.

Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг "билайн бизнес":

"В современном бизнесе стабильный интернет — не просто канал коммуникации, а основа операционной деятельности. Мы стремимся к тому, чтобы клиенты могли легко и быстро начать работать с нашими инструментами — без посещения офиса. Главная цель "билайн бизнес" — обеспечить клиентов надежной и безопасной цифровой инфраструктурой. Она позволяет бизнесу развиваться без рисков, а владельцам быть уверенными, что они всегда остаются на связи".

