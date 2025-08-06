Разработку СамГМУ для выявления рака шейки матки апробируют в медучреждениях Самарской области

СамГМУ и министерство здравоохранения Самарской области подписали соглашение о передаче цифровых портативных кольпоскопов, разработанных в вузе, на апробацию в медучреждения региона.
Цифровой кольпоскоп предназначен для диагностики рака шейки матки, он позволяет расширить охват онкологического скрининга женщин и обнаружить болезнь на ранней стадии. Преимущество кольпоскопа в высоком качестве разрешения картинки, в возможности оптического увеличения, а также в возможности передачи и сохранения данных по каждому пациенту — это позволит формировать базу данных для дальнейшего анализа.
Кольпоскопы передали на апробацию в восемь медучреждений региона:
- Новокуйбышевскую ЦГБ
- Красноармейскую ЦРБ
- Волжскую РКБ
- Сергиевскую ЦРБ
- Красноярскую ЦРБ
- Ставропольскую ЦРБ
- Сызранскую ЦГРБ
- Кинель-Черкасскую ЦРБ.
Портативным кольпоскопом могут быть оснащены мобильные медицинские бригады, выезжающие на предприятия и в отдаленные населенные пункты, а также фельдшерско-акушерские пункты.
Разработкой устройства занимался Институт инновационного развития СамГМУ совместно с кафедрой акушерства и гинекологии Института педиатрии под руководством заведующей кафедрой, д. м. н., доцента Анны Колсановой.
"Медицинские учреждения выбраны в качестве пилотного клинического проекта с учетом необходимости широкого охвата диспансеризацией женщин репродуктивного возраста с патологией шейки матки. После проведения клинической апробации совместно с Минздравом Самарской области мы планируем разработать персонифицированную модель скрининга рака шейки матки в отдаленных районах региона с участием среднего медицинского персонала", — пояснила Анна Колсанова.
Портативный кольпоскоп с простым интерфейсом станет удобным инструментом в медицинских учреждениях отдаленных районов и сельской местности, где есть дефицит квалифицированных специалистов.
"В рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина, мы делаем акцент на профилактике заболеваний и ранней диагностике. Применение цифровых кольпоскопов, особенно в небольших населенных пунктах, позволит выявить заболевание на ранней стадии. В том числе, рак шейки матки. На данный момент в рамках нацпроекта, а также за счет дополнительных средств, выделенных из областного бюджета по решению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева, в регионе будут возведены более 60 новых модульных зданий, включая фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики, врачебные амбулатории", — отметил врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.
Разработка цифрового кольпоскопа стала возможной благодаря финансовой поддержке министерства здравоохранения РФ в рамках госзадания.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас