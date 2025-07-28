Врач ВСК рассказал, как распознать испорченный арбуз и избежать отравления

Арбуз является одной из самых любимых летних ягод россиян. Но несмотря на его пользу для организма, при потреблении арбуза высока вероятность пищевого отравления. Чаще всего это связано с нарушениями правил выращивания, хранения или транспортировки арбузов. Как определить испорченный плод и избежать отравления — рассказала врач-терапевт, нутрициолог Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК Нина Эйхельберг.

Испорченный арбуз достаточно трудно отличить от качественного плода. К основным признакам некачественной ягоды относятся: структура мякоти (трещины и волокнистость) и ее цвет (насыщенно-малиновый цвет с красными прожилками), чрезмерно яркий или блестящий внешний вид корки арбуза, горький или химический привкус. Также арбузы, собранные слишком рано или хранившиеся с нарушением температурного режима, могут быть опасны даже без видимых признаков порчи.

Важно помнить, что после разрезания арбуз можно хранить в холодильнике не более 24 часов, а при комнатной температуре — не более 2–3 часов. Размножающиеся бактерии на срезе ягоды — главная причина пищевых отравлений.

Самыми частыми причинами отравления арбузом являются:

бактериальная инфекция (например, сальмонелла), возникающая при неправильном хранении нарезанных арбузов;

химические вещества (нитраты, пестициды), содержащиеся в арбузе вследствие нарушений эксплуатации агротехники.

Основными симптомами отравления арбузом являются тошнота и многократная рвота, схваткообразные боли в животе, диарея (иногда с примесями крови) общая слабость, головокружение, потливость, а также повышение температуры тела. Чаще всего они развиваются в течение 2–6 часов после употребления ягоды. Особенно опасны подобные симптомы для детей и пожилых людей, поскольку быстрое обезвоживание может привести к серьезным последствиям для организма.

Если перечисленные признаки развиваются в течение нескольких часов после употребления арбуза и выражены остро, стоит придерживаться четырех основных мер:

не останавливайте рвоту — организм таким образом очищается естественным путем; восполните потерю жидкости водой или специальными растворами; примите сорбенты, например, активированный уголь; обязательно обратитесь к врачу при ухудшении состояния или сохранении симптомов дольше суток.

"Отличить хорошую ягоду от испорченной самостоятельно — непросто, кроме того, симптомы отравления арбузом очень схожи с признаками других гастроэнтерологических недугов. Чтобы избежать негативных последствий, стоит придерживаться основных мер безопасности. Например, лучше покупать целый арбуз, избегая готовых нарезанных плодов. Это минимизирует риск попадания в мякоть бактерий. Также рекомендовано приобретать арбузы у проверенных продавцов с необходимыми сертификатами качества продукции", — рассказала врач-терапевт, нутрициолог цифровой клиники ВСК Нина Эйхельберг.