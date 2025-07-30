В Волжском районе возводятся шесть новых объектов здравоохранения

В Самарской области продолжается строительство новых медицинских объектов в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и за счет средств областного бюджета. Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов оценил ход работ.

Руководитель ведомства совместно с главным врачом Волжской районной клинической больницы Сергеем Братко проконтролировали качество работ и своевременность выполнения поставленных задач.

Андрей Орлов ознакомился с ходом возведения фельдшерско-акушерских пунктов в селах Журавли и Пахарь. Также он посетил поселок Рощинский, где на данный момент возводится новая врачебная амбулатория. Дополнительное финансирование на ее строительство было выделено из областного бюджета по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Журавли сдан и готовится к открытию. В поселке Пахарь готово основание под возведение каркаса здания.

"Создание современных медицинских учреждений - это важный шаг к улучшению доступности и качества медицинской помощи для населения. Всего в этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения будут возведены более 60 новых модульных зданий, включая фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики, врачебные амбулатории. Все объекты будут оснащены современным оборудованием. Мы будем и дальше продолжать работать над развитием здравоохранения в регионе", - подчеркнул министр.

Кроме того, в этом году в Волжском районе ведутся работы по возведению ФАПов в поселках Зелененький, Подстепновка и селе Белозерки.

Напомним, национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" реализуется по решению президента РФ Владимира Путина.