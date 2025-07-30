В Волжском районе возводятся шесть новых объектов здравоохранения

В Самарской области продолжается строительство новых медицинских объектов в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и за счет средств областного бюджета. Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов оценил ход работ.
Руководитель ведомства совместно с главным врачом Волжской районной клинической больницы Сергеем Братко проконтролировали качество работ и своевременность выполнения поставленных задач.
Андрей Орлов ознакомился с ходом возведения фельдшерско-акушерских пунктов в селах Журавли и Пахарь. Также он посетил поселок Рощинский, где на данный момент возводится новая врачебная амбулатория. Дополнительное финансирование на ее строительство было выделено из областного бюджета по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Журавли сдан и готовится к открытию. В поселке Пахарь готово основание под возведение каркаса здания.
"Создание современных медицинских учреждений - это важный шаг к улучшению доступности и качества медицинской помощи для населения. Всего в этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения будут возведены более 60 новых модульных зданий, включая фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики, врачебные амбулатории. Все объекты будут оснащены современным оборудованием. Мы будем и дальше продолжать работать над развитием здравоохранения в регионе", - подчеркнул министр.
Кроме того, в этом году в Волжском районе ведутся работы по возведению ФАПов в поселках Зелененький, Подстепновка и селе Белозерки.
Напомним, национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" реализуется по решению президента РФ Владимира Путина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас