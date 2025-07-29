В Самаре работает специализированный центр для детей с риском болезней сердца и сосудов

Детский липидный центр на базе Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова работает с июня 2025 года. Это один из первых подобных специализированных центров в стране.

На консультацию в центр направляют детей, имеющих нарушения липидного обмена — высокие значения общего холестерина, холестерина липопротеинов низкой плотности, триглицеридов. С этого года в рамках профилактических медицинских осмотров введено определение уровня холестерина у детей с девяти лет. Это поможет во взрослом возрасте снизить развитие инфаркта, инсульта и других сосудистых проблем.

"Нарушения липидного обмена могут быть связаны с ожирением, низкой физической активностью, чрезмерным употреблением жирной и сладкой пищи, а также в связи с отягощенной наследственностью по сердечно-сосудистым заболеваниям у родственников или повышенным уровнем холестерина, — рассказала врач-липидолог Мария Давыдова. — Также нередко повышенные показатели по липидному обмену связаны с сопутствующей эндокринной патологией, заболеваниями почек и других органов".

Специалист грамотно и индивидуально подходит к каждому конкретному случаю и при необходимости назначает дополнительные обследования и лечение.

"С увеличением числа заболеваний, связанных с неправильным питанием, необходимость в управлении липидным обменом с самого детства становится критически важной. Специалисты Липидного центра предоставят информацию о здоровом питании, с учетом индивидуальных особенностей пациента и сопутствующей патологии, помогая родителям делать более осознанный выбор и корректировать питание своих детей", — отметила врач-кардиолог диспансера Полина Дуплякова.

С 2025 г. мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями продолжаются в рамках нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.