В Самаре работает специализированный центр для детей с риском болезней сердца и сосудов

Детский липидный центр на базе Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова работает с июня 2025 года. Это один из первых подобных специализированных центров в стране.
На консультацию в центр направляют детей, имеющих нарушения липидного обмена — высокие значения общего холестерина, холестерина липопротеинов низкой плотности, триглицеридов. С этого года в рамках профилактических медицинских осмотров введено определение уровня холестерина у детей с девяти лет. Это поможет во взрослом возрасте снизить развитие инфаркта, инсульта и других сосудистых проблем.
"Нарушения липидного обмена могут быть связаны с ожирением, низкой физической активностью, чрезмерным употреблением жирной и сладкой пищи, а также в связи с отягощенной наследственностью по сердечно-сосудистым заболеваниям у родственников или повышенным уровнем холестерина, — рассказала врач-липидолог Мария Давыдова. — Также нередко повышенные показатели по липидному обмену связаны с сопутствующей эндокринной патологией, заболеваниями почек и других органов".
Специалист грамотно и индивидуально подходит к каждому конкретному случаю и при необходимости назначает дополнительные обследования и лечение.
"С увеличением числа заболеваний, связанных с неправильным питанием, необходимость в управлении липидным обменом с самого детства становится критически важной. Специалисты Липидного центра предоставят информацию о здоровом питании, с учетом индивидуальных особенностей пациента и сопутствующей патологии, помогая родителям делать более осознанный выбор и корректировать питание своих детей", — отметила врач-кардиолог диспансера Полина Дуплякова.
С 2025 г. мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями продолжаются в рамках нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас