Для жителей Отрадного стала доступнее ультразвуковая диагностика

В рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в Отрадненскую городскую больницу поставлены 2 новых ультразвуковых аппарата экспертного класса.

Оборудование оснащено полным спектром специализированных датчиков и программ, позволяющих проводить все виды ультразвуковых исследований. Один из аппаратов установлен в женской консультации, второй — в детском отделении больницы. Это позволит увеличить количество исследований.

Особое значение имеет возможность проводить в скрининговом режиме УЗИ беременным для контроля состояния плаценты и плода, а также выполнять эхокардиографию детям. Теперь такие исследования будут проводить пациентам в городской больнице, не направляя в другие медучреждения.

"Новое оборудование с улучшенными характеристиками позволит врачам контролировать здоровье пациентов, особенно будущих мам и детей. В штате уже есть подготовленные специалисты, которые в ближайшее время пройдут дополнительные курсы повышения квалификации для работы на новом оборудовании", — отметила главный врач Ирина Назаркина.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. В 2025 г. в медучреждение поступили два современных рентген — аппарата, 5 электрокардиографов, 2 ультразвуковых аппарата экспертного класса, компьютерный томограф и 2 эндоскопа.