Коллектив "Северстали" награжден орденом "За доблестный труд" Президентом России Владимиром Путиным

В связи с 70-летним юбилеем Череповецкого металлургического комбината глава государства Владимир Путин наградил коллектив компании "Северсталь" орденом "За доблестный труд". Соответствующий указ 16 августа 2025 года опубликован на официальном портале правовой информации Кремля.
Наградой коллектив удостоен "За большой вклад в развитие металлургической промышленности и достигнутые трудовые успехи", говорится в документе.
Высокими государственными наградами также отмечены сразу несколько сотрудников компании. Орденом "За доблестный труд" награждены:
- Канин Андрей Петрович — разливщик стали;
- Курсаков Алексей Викторович — мастер коксоаглодоменного производства;
- Хазов Сергей Александрович — мастер коксоаглодоменного производства.
- Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени отмечены:
- Александров Сергей Алексеевич — начальник цеха центра "Промсервис";
- Анисимов Алексей Викторович — машинист компрессорных установок;
- Никитаев Анатолий Николаевич — правильщик проката и труб ("Северсталь-метиз");
- Тарасов Александр Васильевич — начальник производства дирекции по прокатному производству;
- Ушаков Сергей Владимирович — слесарь-ремонтник и бригадир;
- Чикинов Сергей Валерьевич — директор по производству чугуна.
"Сердечно поздравляю всех сотрудников "Северстали" с этой заслуженной наградой! Орден "За доблестный труд" — это не просто признание достижений компании, но и высокая оценка вашего личного вклада. Каждый из вас — будь то сталевар у печи, инженер у пульта управления или специалист, обеспечивающий бесперебойную работу наших цехов — вносит свой вклад в развитие российской металлургии. Особенно символично и ценно, что наградой наш коллектив удостоен в преддверии юбилея Череповецкого меткомбината — горячего сердца нашей компании. Спасибо вам за ваш труд, за преданность делу, за то, что каждый день вы пишете историю российской промышленности. Горжусь тем, что работаю вместе с вами!", — написал на своей странице в ВК генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев.
