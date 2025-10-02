16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
МТС признана лидером по технологическому развитию среди российских операторов Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздник "Билайн бизнес" откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий Т2 и "Солар" представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса МТС расширила сеть в Клявлинском районе на родине певицы Надежды Кадышевой

Сотовая связь Транспорт и связь

МТС признана лидером по технологическому развитию среди российских операторов

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 131
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Аналитики компании компании Jʼson Partners Consulting назвали лидеров технологического развития среди операторов связи. Первое место в рейтинге заняла цифровая экосистема МТС.

предоставлено МТС

Сравнительный анализ проводился среди крупнейших операторов связи. МТС является лидером (79% из 100 возможных). На втором месте — "Мегафон" (64%), на третьем — "Билайн" (59%). Помимо этих компаний, в рейтинге также присутствуют T2 и "Ростелеком. На итоговую оценку МТС повлияли результаты и количество инноваций в базовых услугах связи. Это, например, возможность осуществлять звонки через умные устройства и функционал детекции сгенерированного голоса. Эксперты также отметили функционал телеком-продукта Membrana от МТС, где присутствуют мониторинг утечки персональных данных, блокировка рекламы и всплывающих окон в браузерах, а также возможности создания дополнительных номеров и временной электронной почты. Внутри сервиса существует также версия для детей Membrana Kids с дополнительным функционалом для защиты детей в цифровом пространстве. Среди них фильтрация входящих вызовов, безопасный доступ к интернету и управления профиля ребенка в приложении родителя.

Также МТС оказался в лидерах по уровню научно-исследовательской активности, который оценивается по количеству патентов и результатами интеллектуальной деятельности. Лидирует цифровая экосистема и по результатам опросов российских пользователей мобильной связи. Из "большой пятерки" больше всего респондентов (31%) назвали МТС. За ней следует "Мегафон" (26%), далее Т2 и "Билайн" (18% и 14%).

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 17:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

Мари Кюри 17 июня 2015 16:19 Суд оштрафовал СМАРТС на 100 млн руб., основываясь на данных из Wikipedia

Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

Артем stroysamaru 19 ноября 2014 10:18 ФАС разрешила "ВымпелКому" купить две дочерние компании СМАРТСа

ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Thought Mind 01 августа 2014 19:16 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Антон Чехов 31 июля 2014 20:10 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

Фото на сайте

Инновация для буренок от "МегаФона"

Инновация для буренок от "МегаФона"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2