МТС признана лидером по технологическому развитию среди российских операторов

Аналитики компании компании Jʼson Partners Consulting назвали лидеров технологического развития среди операторов связи. Первое место в рейтинге заняла цифровая экосистема МТС.

предоставлено МТС

Сравнительный анализ проводился среди крупнейших операторов связи. МТС является лидером (79% из 100 возможных). На втором месте — "Мегафон" (64%), на третьем — "Билайн" (59%). Помимо этих компаний, в рейтинге также присутствуют T2 и "Ростелеком. На итоговую оценку МТС повлияли результаты и количество инноваций в базовых услугах связи. Это, например, возможность осуществлять звонки через умные устройства и функционал детекции сгенерированного голоса. Эксперты также отметили функционал телеком-продукта Membrana от МТС, где присутствуют мониторинг утечки персональных данных, блокировка рекламы и всплывающих окон в браузерах, а также возможности создания дополнительных номеров и временной электронной почты. Внутри сервиса существует также версия для детей Membrana Kids с дополнительным функционалом для защиты детей в цифровом пространстве. Среди них фильтрация входящих вызовов, безопасный доступ к интернету и управления профиля ребенка в приложении родителя.

Также МТС оказался в лидерах по уровню научно-исследовательской активности, который оценивается по количеству патентов и результатами интеллектуальной деятельности. Лидирует цифровая экосистема и по результатам опросов российских пользователей мобильной связи. Из "большой пятерки" больше всего респондентов (31%) назвали МТС. За ней следует "Мегафон" (26%), далее Т2 и "Билайн" (18% и 14%).