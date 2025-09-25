Российским туристам в Китае предоставят 12 часов бесплатного доступа в Интернет

С 15 сентября, после отмены визовых ограничений, поток российских туристов в Китай увеличился на 5%. В преддверии Дня туризма МегаФон подготовил специальное предложение: при посещении Китая абоненты будут получать бесплатный пакет интернета на 12 часов.
Отсчет времени пользования приветственным пакетом в 1 ГБ начнется не с момента въезда в страну, а только с момента выхода в интернет. Дополнительная активация не требуется - опция уже доступна абонентам по умолчанию и активируется автоматически при выходе в интернет.
Путешествия в Китай стали популярнее среди россиян: в этом году в Поднебесную съездили на 30% больше туристов, чем в 2024-м. Кроме того, в первую неделю после отмены визового режима турпоток вырос уже более чем на 5% в сравнении с неделей ранее.
"Ожидаемо, что популярность страны среди наших соотечественников заметно растет, и наше предложение особенно актуально может быть сейчас, когда стал действовать безвизовый режим. Мы рассчитываем, что опция будет востребована и поможет клиентам быстро сориентироваться на новом месте, оперативно связаться с близкими и решить все необходимые вопросы", - комментирует коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.
Приветственный пакет и подключенный роуминг оператора позволят абонентам без ограничений пользоваться даже теми сервисами, которые недоступны в КНР - к примеру, популярными у россиян мессенджерами, видеосервисами, популярными облачными хранилищами, а также смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах и даже контент, скачанный в онлайн-кинотеатрах для офлайн-просмотра. При подключении к местному Wi-Fi эти сервисы и контент могут быть недоступны. Специальное предложение будет действовать до конца осени этого года для всех абонентов-физических лиц.
С 15 сентября 2025 года граждане РФ могут посещать Китай без визы. Находиться в стране без визы можно 30 дней, тестовый режим будет действовать до 14 сентября 2026 года.
Всемирный День туризма отмечается ежегодно 27 сентября. Праздник был учрежден в 1979 году, а в России его отмечают с 1983 года. Главной идеей стала популяризация и развитие туризма по всему миру.
