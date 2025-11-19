16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Билайн начал платить своим клиентам за входящие звонки Клиенты Т2 могут выбрать название сети или эмодзи вместо стандартного имени Платформа DION от ИТ-холдинга Т1 выходит на рынок Беларуси "Кибербабушка" поможет Билайну бороться с мошенниками Т1 Облако: кибербезопасность становится частью корпоративной стратегии

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн начал платить своим клиентам за входящие звонки

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Билайн запустил новую акцию, которая меняет привычные отношения оператора со своими клиентами. Теперь им за входящие звонки с мобильных номеров других операторов будут начисляться на счёт "живые" деньги.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Механика максимально проста — выбираете подписку bee с любым пакетом услуг и, когда принимаете входящие, Билайн пополняет ваш мобильный баланс из расчёта 50 копеек за каждую полную минуту разговора. Начисление происходит сразу после завершения звонка. Полученные таким образом средства можно потратить как на оплату связи, так и различных опций и сервисов, вплоть до ЖКХ или парковки, которые можно оплатить с мобильного счёта. Начисление средств проходит за входящие звонки, принятые до 31 июля 2026 года.

"Мы предлагаем клиентам новый взгляд на отношения с сотовым оператором: Билайн снизил собственную прибыль от входящих вызовов, чтобы поделиться ею с пользователями. Это особенно актуально в канун праздников, когда мы все активнее звоним друг другу, чтобы поздравить, поделиться эмоциями и т. д. Мы запустили простой и честный механизм без скрытых условий, который даёт нашим клиентам ощутимую выгоду от привычных действий", — говорит Алексей Карев, директор по продуктовому маркетингу Билайна.

Предложение доступно пользователям подписки bee — для тех, кто до 31 января 2026 года подключается к ней или переходит на неё с другого тарифа, механизм включается автоматически. Действующим пользователям подписки bee, оформленной ранее, достаточно подтвердить участие в приложении или личном кабинете на сайте Билайна. Подключение акции бесплатное. Акция проводится во всех регионах России, где есть сеть Билайн, и доступна даже на минимальной бесплатной подписке bee Start.

Помимо вознаграждения за разговорную активность Билайн предоставил своим клиентам возможность получения поощрений и за другие не менее привычные действия. Так, новые пользователи, оформившие подписку* на ivi, VK Музыку, PREMIER или START и сохранившие ее после окончания бесплатного промо-периода, получают денежный бонус — 2 рубля за каждый час просмотра или прослушивания в оплаченный период. Начисления происходят** раз в 30 дней и составляют до 1 000 рублей в месяц и до 4 000 рублей за весь срок акции.

* первые 30 дней бесплатно; далее — VK Музыка — 199 руб./30 дней, PREMIER — 399 руб./30 дней, START — 499 руб./30 дней, ivi — по действующему тарифу сервиса;

** Бонус не начисляется при отказе от платного периода, невыполнении условий или злоупотреблениях; при возврате оплаты подписки ранее начисленные суммы подлежат возврату.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5w7Gaq7

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30