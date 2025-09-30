16+
Сотовая связь Транспорт и связь

Стартаперов из Самарской области приглашают на акселератор от МТС Web Services

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 216
Цифровая экосистема МТС и МТС Web Services объявляют о старте акселерационной программы для самарских стартапов в области генеративного искусственного интеллекта и корпоративных SaaS-решений.

Фото: предоставлено МТС

Акселератор продлится 12 недель онлайн и предложит два направления: ИИ и интеллектуальные системы; Enterprise SaaS и облачные решения. Участники смогут получить возможность привлечь в свои проекты инвестиции от 10 до 166 млн рублей.

Стартапы, которые пройдут отбор, будут тестировать свои решения и бизнес-гипотезы в корпоративной среде, общаться с потенциальными заказчиками и инвесторами. Они смогут получить предложение запустить оплачиваемые пилоты с МТС Web Services и другими компаниями группы МТС. Участникам акселератора будет предоставлен льготный доступ к облачной инфраструктуре, GPU, API и инструментам мониторинга MWS Cloud. Также команды стартапов получат экспертную поддержку от ведущих специалистов MWS, начиная с владельцев продуктов и менеджеров по продажам, заканчивая маркетологами.

Отбор пройдет в несколько этапов: сбор заявок, выбор участников, интенсивная программа с пилотами и менторством. Итоги будут подведены в марте, где стартапы могут получить предложение о пилотах и инвестиционные офферы.

Подать заявку на участие можно до 15 ноября включительно на официальном сайте акселератора  — https://mws.ru/accelerator/

