16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Билайн назвал ТОП-5 самых популярных складных смартфонов 2025 года Рост спроса на новые автомобили LADA на площадке Авито составил почти 15% за год Голосовые ассистенты Т2 заговорили голосами известных киноперсонажей Билайн запустил осеннюю акцию "3в1": новый HONOR 400 Lite с бонусными рублями на связь и выгодой до 7000 рублей Чек-лист проверки прокатного авто: эксперты Авито рассказали, что нужно учесть до начала поездки

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн назвал ТОП-5 самых популярных складных смартфонов 2025 года

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Билайн поделился самыми популярными складными смартфонами среди своих абонентов в 2025 году. Аналитика основана на агрегированных данных компании, тысячи клиентов которой используют подобные устройства по всей стране.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Основная доля пользователей складных смартфонов, по данным Билайна, — мужчины — 67%, женщин — 33%. Структура возрастов указывает на зрелую и платёжеспособную аудиторию: наиболее активные покупатели складных смартфонов — люди 35–45 лет (30%), далее идут 45—55-летние (22%) и 25—35-летние (12%).

Большинство пользователей (80%) складных смартфонов среди клиентов Билайна сделали выбор в пользу Samsung. На втором месте по предпочтениям — HONOR (9,1%), на третьем — TECNO (7,6%). Оставшаяся часть клиентов сделала выбор в пользу Xiaomi.

ТОП-5 самых популярных складных моделей среди клиентов Билайна

Samsung Galaxy Z Fold6 — флагманский "фолд" стал тоньше и легче предыдущих моделей. Производители сделали корпус из усиленного алюминия и защитили устройство от влаги по стандарту IP48. Смартфон получил обновлённый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy — один из самых мощных чипсетов на рынке, а также расширенные функции искусственного интеллекта Galaxy AI.

Samsung Galaxy Z Fold5 — несмотря на выход новой версии, предыдущая остаётся востребованной за счёт продуманного баланса между производительностью, мультизадачностью и премиальным дизайном. Устройство оснащено ярким AMOLED-дисплеем, мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2 и улучшенным шарниром, делающим корпус тоньше и надёжнее по сравнению с предыдущими поколениями.

Samsung Galaxy Z Flip5 — компактный и эффектный складной смартфон. Можно кастомизировать Flex-экран: добавить различные виджеты, видео, циферблаты, стили и многое другое. Пользователи также могут фотографировать, изменять настройки и снимать снова, не раскрывая при этом смартфон полностью. Рамка из армированного алюминия обеспечит дополнительную прочность, а защита от воды позволит использовать Galaxy Z Flip5 в любую погоду.

Samsung Galaxy Z Fold4 — по-прежнему востребованная модель благодаря прочной конструкции, надёжной работе и отличной оптимизации интерфейса под большой экран. Устройство поддерживает многозадачность, работу с несколькими приложениями одновременно и отлично справляется с повседневными задачами. Эта модель остается рациональным выбором для тех, кто хочет получить премиальный девайс по более доступной цене.

Honor Magic V2 — самая лёгкая и тонкая складная "книжка". Сочетает премиальные материалы, хорошую автономность — отличный выбор для повседневного использования. Сверхлёгкая титановая петля — основа надёжной конструкции складного корпуса. Имеет профессиональный HDR-дисплей высокой чёткости, а соотношение экрана к корпусу более 90% обеспечивает полное погружение в контент.

Форм-фактор: "книжки" или "пудреницы"

Большинство покупателей раскладных смартфонов отдают предпочтение моделям формата "книжка" ("фолд") — их выбирают около 74% пользователей. Среди них преобладают мужчины (73%). "Пудреницы" ("флипы") выбирают 26% клиентов, и здесь распределение между женщинами (49,3%) и мужчинами (50,7%) почти равное, с незначительным перевесом в сторону последних.

ТОП-3 "книжек" (Fold)

1. Samsung Galaxy Z Fold6.
2. Samsung Galaxy Z Fold5.
3. Samsung Galaxy Z Fold4.

ТОП-3 "пудрениц" (Flip)

1. Samsung Galaxy Z Flip5.
2. TECNO Phantom V Flip 2 и TECNO Phantom V Flip 2 5G.
3. Xiaomi MIX Flip.

Форм-фактор продолжает оставаться привлекательным для широкой аудитории, при этом каждый тип устройства находит своего покупателя — в зависимости от стиля, сценариев использования и предпочтений.

В розничных офисах и онлайн-магазине Билайна представлены модели складных смартфонов различных ценовых сегментов.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5yAGis3

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

Гид потребителя

Последние комментарии

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31