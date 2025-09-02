16+
У жителей Самарской области появился безлимитный доступ к MAX

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Использование мессенджера MAX стало бесплатным для абонентов МегаФона. Теперь клиенты оператора могут переписываться и звонить через приложение, не беспокоясь о расходе мобильного интернета.

Российский мессенджер MAX теперь входит в состав опции "Безлимит на мессенджеры", а также доступен в ряде других МегаСил, которые позволяют бесплатно пользоваться сервисами для обмена сообщениями. Если у абонента уже активированы подобные предложения, использование MAX не будет расходовать основной интернет-трафик и станет бесплатным по умолчанию.

Новым пользователям, а также тем, кто ранее не подключал МегаСилы, необходимо самостоятельно активировать эту возможность. Это можно сделать как в любом салоне связи МегаФона, так и дистанционно — через личный кабинет или по звонку в кол-центр. Всем новым абонентам предоставляется от трех до девяти МегаСил без дополнительной платы, в зависимости от выбранного тарифа. С подключенной услугой МегаСемья (объединение номеров близких в одном тарифе) "Безлимит на мессенджеры" доступен всем ее участникам.

MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. На 19 августа в нем зарегистрировалось 18 миллионов пользователей. На мобильную операционную систему Android приходится 73% зарегистрированных пользователей, на iOS — 26% и 1% — на версии для ПК.

