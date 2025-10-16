Инвестиции в урожай: дачный сезон-2025 побил рекорды по объему покупок в Самарской области

У жителей региона вырос интерес к садоводству. Согласно совместному исследованию МегаФона и ВТБ, проведенному с марта по сентябрь, это проявилось в трех ключевых тенденциях: рекордном увеличении трат на товары для дачи, повышенном спросе к тематическим онлайн-сервисам и увеличении потребления трафика в сельской местности.

Всплеск покупательской активности в сегменте садоводства подтверждают данные ВТБ. С марта по сентябрь 2025 года расходы клиентов банка в регионе на товары для сада и огорода выросли на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество транзакций выросло на 60%, а средний чек увеличился на 7,5% до 580 рублей.

Растет и число тематических запросов в интернете. По данным мобильного оператора, с марта по сентябрь текущего года среднемесячный интернет-трафик на одного абонента в регионе увеличился с 26 до 28 Гбайт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жители региона активны не только в соцсетях, мессенджерах и онлайн-кинотеатрах — на 44% выросла посещаемость сайтов по садоводству и огородничеству. Чаще всего пользователи заходят на такие ресурсы по выходным дням, когда могут уделить время приусадебному участку.

Рост онлайн-активности напрямую связан с увеличением времени, которое жители области проводят за городом. Интернет-трафик в сельских локациях Самарской области за дачный сезон вырос на 16%.

"Ежегодно с апреля по октябрь интернет-трафик на дачных участках возрастает примерно на треть. Чтобы абоненты могли без задержек получать онлайн-советы по садоводству и пользоваться системами умного дома, мы устанавливаем новое оборудование. В этом сезоне дополнительные базовые станции расширили покрытие сети LTE в дачных массивах около посёлка Новосемейкино, включая территории садовых товариществ: "Сокский", "Металлург-Солнечный", "Металлург-Развилка", "Ветеран", "Полиграфист" и других", — прокомментировал Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.