16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Инвестиции в урожай: дачный сезон-2025 побил рекорды по объему покупок в Самарской области Авито внедрил генеративный ИИ в кибербезопасность "Ростелеком" и "Россети" объединяют усилия для импортозамещения программного обеспечения Онлайн-кинотеатр KION запустил детский профиль "Виртуальный помощник" сэкономил клиентам Билайна больше 300 лет на разговорах со спамерами

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Инвестиции в урожай: дачный сезон-2025 побил рекорды по объему покупок в Самарской области

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

У жителей региона вырос интерес к садоводству. Согласно совместному исследованию МегаФона и ВТБ, проведенному с марта по сентябрь, это проявилось в трех ключевых тенденциях: рекордном увеличении трат на товары для дачи, повышенном спросе к тематическим онлайн-сервисам и увеличении потребления трафика в сельской местности.

Всплеск покупательской активности в сегменте садоводства подтверждают данные ВТБ. С марта по сентябрь 2025 года расходы клиентов банка в регионе на товары для сада и огорода выросли на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество транзакций выросло на 60%, а средний чек увеличился на 7,5% до 580 рублей.

Растет и число тематических запросов в интернете. По данным мобильного оператора, с марта по сентябрь текущего года среднемесячный интернет-трафик на одного абонента в регионе увеличился с 26 до 28 Гбайт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жители региона активны не только в соцсетях, мессенджерах и онлайн-кинотеатрах — на 44% выросла посещаемость сайтов по садоводству и огородничеству. Чаще всего пользователи заходят на такие ресурсы по выходным дням, когда могут уделить время приусадебному участку.

Рост онлайн-активности напрямую связан с увеличением времени, которое жители области проводят за городом. Интернет-трафик в сельских локациях Самарской области за дачный сезон вырос на 16%.

"Ежегодно с апреля по октябрь интернет-трафик на дачных участках возрастает примерно на треть. Чтобы абоненты могли без задержек получать онлайн-советы по садоводству и пользоваться системами умного дома, мы устанавливаем новое оборудование. В этом сезоне дополнительные базовые станции расширили покрытие сети LTE в дачных массивах около посёлка Новосемейкино, включая территории садовых товариществ: "Сокский", "Металлург-Солнечный", "Металлург-Развилка", "Ветеран", "Полиграфист" и других", — прокомментировал Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2