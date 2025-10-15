Аналитики назвали лидера на рынке частных LTE-сетей

В России растет востребованность направление Private LTE. Среди заказчиков — предприятия с государственным участием, для которых строят площадки в разных регионах России. Эти сети позволяют обеспечить связность на объектах критической инфраструктуры в строгом соответствии с требованиями закона ФЗ-187 "О безопасности критической информационной инфраструктуры" и регуляторов (ФСТЭК, ФСБ).

Частная LTE-сеть решает сразу несколько проблем, с которыми сталкиваются государственные и промышленные заказчики:

Единая инфраструктура вместо "зоопарка" технологий: голос, видео и данные объединяются в одном защищенном канале.

Гарантированная надежность и покрытие: сеть работает даже в закрытых помещениях и на режимных объектах, обеспечивая миллисекундные задержки и стабильный сигнал.

Максимальная безопасность: трафик изолирован, полностью шифруется и не выходит в интернет. Подключение возможно только через SIM-карты, что исключает несанкционированный доступ.

Соответствие требованиям ФСБ и ФСТЭК: комплекс инструментов защиты частных LTE-сетей включает в себя организационные и технические средства защиты информации, среди которых межсетевые экраны, криптографическое оборудование, средства защиты виртуализации, защиты от несанкционированного доступа, антивирусное ПО, а также комплект организационно-распорядительной документации. Он уже прошел проверку регуляторов, что существенно упрощает клиентам МегаФона получение полного соответствия требованиям ФЗ-187 и его подзаконных актов.

Готовность к "Индустрии 4.0": поддержка IoT, видеонаблюдения, AR, дистанционного управления оборудованием и предиктивной аналитики.

Как показали предварительные расчёты за 2025 год ИАА Рустеле.КОМ, лидером по количеству стартов коммерческих проектов частных сетей LTE стала компания "МегаФон". Кроме того, она демонстрирует наибольшую динамику развития: число запусков выросло в два раза по сравнению с 2024 годом. Частные LTE-сети от оператора уже применяется для организации критической радиосвязи для служб безопасности и оперативного персонала; подключения видеокамер и систем видеоаналитики в реальном времени; сбора данных от тысяч промышленных датчиков и т. д.