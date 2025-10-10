16+
ИТ Транспорт и связь

Страховой Дом ВСК подписал соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий с операционной системой Аврора в рамках Финополис 2025

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Страховой Дом ВСК и "Открытая мобильная платформа", российский разработчик операционной системы Аврора, подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в области информационных технологий. Подписание состоялось 9 октября на площадке форума Финополис 2025. Цель партнерства — развитие совместных цифровых и продуктовых решений.

Соглашение о сотрудничестве было подписано членом Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольгой Сорокиной и начальником отдела по работе с коммерческими заказчиками "Открытой мобильной платформы" Константином Земляковым.

В рамках сотрудничества планируется размещение сервисов экосистемы Страхового Дома ВСК на отечественную операционную систему Аврора, а также разработка и внедрение на ее базе приложения "Личный кабинет страхователя ВСК". Кроме того, партнеры будут работать над оптимизацией интегрированных в личный кабинет страховщика сервисов для повышения их эффективности, удобства и доступности для конечного пользователя.

"Цифровая трансформация — наш приоритет. ВСК открывает новые горизонты развития на отечественной технологической платформе. Партнерство с ОС "Аврора" позволит расширить доступ к нашим сервисам, повысить качество клиентского опыта и предложить клиентам новые продуктовые решения", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

"Экосистема приложений на ОС Аврора продолжает активно расширяться. Сотрудничество со Страховым Домом ВСК — еще один важный шаг на пути к технологической независимости России. Приложение "Личный кабинет страхователя ВСК" на ОС Аврора позволит широкому кругу пользователей доверенных мобильных устройств получить доступ к услугам компании", — добавил Константин Земляков, начальник отдела по работе с коммерческими заказчиками "Открытой мобильной платформы".

ОС Аврора — это современная отечественная операционная система для смартфонов и планшетов, разработанная специалистами компании "Открытая мобильная платформа". Система используется в крупных государственных компаниях для формирования безопасной мобильной среды, гарантий защищенного удаленного доступа сотрудников к корпоративным и государственным информационным системам.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

