"Триколор" разыграет призы в честь Дня города в Самаре

Тематические шатры, множество активностей и подарков — на празднике в честь Дня города оператор "Триколор" совместно с телеканалами организует развлекательную площадку для всей семьи. Гостей ждут конкурсы и мастер-классы, а также возможность поздравить свой город в эфире федерального канала "Большой эфир". Кроме того, пришедшие на праздник горожане получат шанс выиграть телевизор "Триколор".

Поздравить Самару с днем рождения и рассказать о своих любимых местах в эфире телеканала смогут жители города и гости праздника благодаря проекту "Триколор в твоем городе". 13 сентября вместе с телеканалами и при поддержке администрации Самары оператор откроет развлекательную площадку в Струковском саду.

В этом году у проекта "Триколор в твоем городе" космическая тематика: космос и "Триколор" неразрывно связаны на протяжении уже 20 лет. Все начиналось со спутниковой тарелки, а сегодня компания предлагает современные сервисы и активно развивает линейку собственной электроники, куда входят телевизоры, бытовая и аудиотехника, камеры видеонаблюдения и другие умные решения для дома и бизнеса.

Гости события познакомятся со вселенной "Триколор", увидят созвездие телеканалов и примут участие в увлекательном космическом приключении. Отправляясь в путешествие, все желающие получат квест-карту и смогут пройти по маршруту из нескольких тематических площадок, где каждый найдет для себя что-то по интересам.

"Кино и сериалы" от канала "Дом кино" . Участники получат возможность погрузиться в атмосферу домашнего кинотеатра у камина, сделать снимки в уютной фотозоне и отправить открытки своим близким в любую точку России.

. Участники получат возможность погрузиться в атмосферу домашнего кинотеатра у камина, сделать снимки в уютной фотозоне и отправить открытки своим близким в любую точку России. "Детям" от канала "О!" . В шатре юных гостей ждут игры с аниматорами, а также мастер-классы по росписи зонтов, изготовлению калейдоскопов и созданию декоративных бутылочек, имитирующих космическое пространство.

. В шатре юных гостей ждут игры с аниматорами, а также мастер-классы по росписи зонтов, изготовлению калейдоскопов и созданию декоративных бутылочек, имитирующих космическое пространство. "Хобби" от канала "Ювелирочка" . В павильоне соберется женский клуб: жительницы Самары смогут воспользоваться услугами визажиста и узнают об особенностях ювелирных камней, а также посетят настоящую телестудию и сделают фото на память.

. В павильоне соберется женский клуб: жительницы Самары смогут воспользоваться услугами визажиста и узнают об особенностях ювелирных камней, а также посетят настоящую телестудию и сделают фото на память. "Развлечения" от канала CTC Love . Гости встретятся с нумерологом, сразятся в дартс и смогут выиграть мерч культового шоу "Сердца за любовь".

. Гости встретятся с нумерологом, сразятся в дартс и смогут выиграть мерч культового шоу "Сердца за любовь". "Триколор Спорт" . В атмосфере состязаний участники смогут сразиться друг с другом в кикер и посмотреть спортивные программы на ТВ.

. В атмосфере состязаний участники смогут сразиться друг с другом в кикер и посмотреть спортивные программы на ТВ. "Техника Триколор". Гостей будут ожидать горячие и холодные напитки, а также возможность зарядить телефон и познакомиться с линейкой электроники под брендом "Триколор".

Проходя активности в шатрах, самарцы получат отметки в персональной квест-карте. Полный набор печатей позволит принять участие в записи телевизионного ролика: поздравить свой город с днем рождения на камеру и рассказать о любимых местах. Итоговое видео "Триколор" покажет на канале "Большой эфир" и в онлайн-кинотеатре "Триколор Кино и ТВ".

День рождения будет праздновать не только город, но и "Триколор". В этом году оператор отмечает свое 20-летие и дарит жителям Самары подарки. Гости мероприятия смогут принять участие в розыгрыше телевизора "Триколор", наушников, видеокамеры, караоке-микрофона, Bluetooth-колонки и другой техники бренда, которая будет представлена на площадке.

"Триколор" и телеканалы поздравляют самарцев с Днем города и приглашают посетить развлекательную площадку "Триколор в твоем городе" 13 сентября с 12:00 до 19:00 по адресу: Самара, Красноармейская ул., 2, а (Струковский сад). Подробнее о проекте — по ссылке.