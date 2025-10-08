Продажи ноутбуков и планшетов в Самаре: Apple лидирует по доле, HONOR — по росту

Специалисты Авито подвели итоги продаж новых ноутбуков и планшетов на Авито в Самаре в третьем квартале 2025 года. Выяснилось, что лидерство по росту продаж стабильно удерживают китайские бренды. Сильнее всего выросли продажи устройств HONOR, но по объему продаж первое место в обеих категориях сохраняет Apple.

Востребованные ноутбуки

Продажи новых ноутбуков на Авито III квартале 2025 года в сравнении с предыдущим кварталом выросли на 48%, а их средняя цена за этот период снизилась на 4%. Среди брендов по объему продаж лидируют Apple, ASUS и Lenovo.

Так, наибольшая доля продаж (35%) новых ноутбуков в Самаре пришлась на устройства Apple. За квартал их стали покупать чаще на 51%. Такие устройства в среднем обходились пользователям в 80 000 рублей, при этом цена за квартал снизилась на 9%.

На втором месте — ноутбуки ASUS (10%). Их за этот период стали покупать чаще на 22%. Средняя цена составила 63 000 рублей, что на 5% выше, чем в предыдущем квартале. Тройку лидеров замыкают устройства Lenovo (8%). Их продажи выросли на 45%, а средняя цена составила 58 000 рублей, став на 7% больше за квартал.

Хитом продаж в июле — сентябре этого года стали ноутбуки китайского бренда HONOR — их за квартал стали покупать в четыре раза чаще. В среднем в новом состоянии они обходились пользователям в 35 000 рублей. На 60% выросли продажи устройств MECHREVO — они в среднем стоили 77 000 рублей. Также в топ-3 по росту продаж — ноутбуки HUAWEI, которые стали покупать чаще на 59%. Пользователи покупали их в среднем за 41 000 рублей.

Популярные планшеты

Продажи новых планшетов за квартал также выросли — на 37%. За этот период они тоже стали обходиться пользователям чуть дешевле, на 3%. Лидеры продаж — Apple, Samsung и Xiaomi.

Планшеты Apple также лидируют по продажам — на них пришлось 37%. За квартал устройства яблочного бренда стали покупать чаще на 37%. В среднем они стоили 40 000 рублей, как и кварталом ранее. Планшеты Samsung с долей 19% обходились в среднем в 16 000 рублей, подешевев на 16% за квартал. На Xiaomi пришлось 17% продаж — они выросли на 19%. Средняя цена составила 19 000 рублей, снизившись на 1% за этот период.

По росту продаж лидируют китайские планшеты HONOR — их стали покупать чаще в 3,5 раза. В среднем они обходились в 14 000 рублей. В 2,5 раза выросли продажи новых устройств HUAWEI, которые в среднем стоили 18 000 рублей. В тройку лидеров по росту продаж также вошли планшеты Lenovo. Их стали покупать чаще на 50%, а средняя цена составила 22 000 рублей.