16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Билайн запустил доставку девайсов в пункты выдачи заказов по всей России T2 верифицировала данные более 60% иностранных граждан в базе Минтранс проиграл суд о колеях на Московском шоссе Продажи ноутбуков и планшетов в Самаре: Apple лидирует по доле, HONOR — по росту На стенде ОТП Банка на Финополисе представлена российская разработка Mind Tracker, определяющая паттерны мозга

Транспорт и связь Экономика и бизнес

T2 верифицировала данные более 60% иностранных граждан в базе

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

T2, российский оператор мобильной связи, актуализировал данные более 60% действующей базы иностранных граждан и планирует завершить процесс верификации к концу года. Такое заявление сделала Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности на сессии "Финополис-2025", посвященной развитию биометрических сервисов.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

"Мы уже актуализировали 60% действующей базы иностранцев и ускоряем темпы, чтобы закрыть вопрос в этом году", — пообещала Ирина Лебедева. Она также добавила, что в октябре 2025 года подключения этой аудитории к Т2 выросли в 33 раза по сравнению с январем, когда вступили в силу новые требования по идентификации иностранных граждан по биометрии. Сейчас 95% новых SIM подтверждаются в ЕБС, а значит, активируются в первый же день, объяснила Ирина Лебедева. Это обусловлено широкой информационной кампанией по разъяснению процесса, его максимальным упрощением, а теперь — возможностью использовать биотерминал для сверки сведений с ЕБС. Он интегрирован с "Госуслугами" и Единой биометрической системой, что позволяет пройти проверку за несколько минут и активировать SIM-карту прямо в салоне Т2.

В течение 2025 года Т2 проводила широкую кампанию по информированию клиентов о необходимости подтвердить данные на основе биометрии, что привело к высоким темпам прохождения реидентификации среди иностранных пользователей в последние месяцы. С января этого года оператор сделал многократные SMS-рассылки на русском и иностранном языке по всей базе затрагиваемых клиентов, разместил памятки на сайтах на русском и 15 иностранных языках на сайте, публиковал уведомление при входе клиента в личный кабинет. При любом исходящем звонке абонент слышал необходимую информацию-инструкцию для предотвращения блокировки, а в салонах связи получал всю информацию о шагах о верификации.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2