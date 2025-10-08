16+
ИТ Транспорт и связь

На стенде ОТП Банка на Финополисе представлена российская разработка Mind Tracker, определяющая паттерны мозга

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На форуме инновационных финансовых технологий "Финополис", который проходит с 8 по 10 октября 2025 года, Федеральная территория Сириус (Сочи), стенд ОТП Банка преобразован в высокотехнологичную лабораторию будущего, где каждый участник форума может пройти уникальное тестирование и узнать скрытые паттерны работы своего мозга, за пару минут определив, какими скрытыми способностями и талантами они обладают. Основой для этого проекта стала разработка российской биотех-лаборатории Neiry — система Mind Tracker.

Технология измеряет индивидуальную частоту мозгового ритма (iAF) — врожденную особенность, которая формирует ваш стиль мышления и поведения. Эти данные показывают, к каким социальным и профессиональным ролям у человека есть предрасположение: управленческим, творческим, научным, предпринимательским или техническим.

В ходе демонстрации на участников надевается специальная повязка с сухими электродами, которая считывает активность мозга через электрические сигналы. Считанные данные в реальном времени расшифровываются системой и отображаются на большом LED-экране в виде ключевых метрик: уровня концентрации, стресса, азарта, расслабления и когнитивной нагрузки.

По окончании процедуры каждый гость получает на руки свой персональный "портрет мозга" — карточку с указанием индивидуальной альфа-частоты и подробным описанием его поведенческой модели и футболку с оригинальным дизайном.

Как отметили в ОТП Банке, данный проект направлен на предоставление клиентам уникального, персонализированного опыта. Это важно для ОТП банка, который стремится к тому, чтобы банкинг приносил положительные эмоции.

