"Говорит Куйбышев": ГТРК "Самара" открывает архивы к 100-летию радио

ГТРК "Самара" продолжает масштабный проект "Говорит Куйбышев", приуроченный к 100-летию самарского радио. Его цель — вернуть к жизни голоса прошлого и показать, как звучала история нашего города в самые судьбоносные моменты XX века.
В архивах областного радио бережно хранятся уникальные записи, сделанные в годы Великой Отечественной войны: рассказы фронтовиков и медсестер, голоса тружеников тыла, выступления артистов, эвакуированных в Куйбышев, и легендарные сводки Юрия Левитана. Эти голоса стали частью живой летописи Самары — города, который во времена войны был сердцем страны.
Весной этого года ГТРК "Самара" представила телерадиомарафон "Говорит Куйбышев", ставший отправной точкой проекта. Сегодня работа продолжается — каждую неделю главный медиахолдинг России открывает архивы и делится ими со слушателями и зрителями.
В телеграм-канале ГТРК "Самара" публикуются редкие аудиозаписи, фотографии и фрагменты старых передач, превращающиеся в народное достояние. Эти материалы позволяют заново услышать подлинные голоса эпохи — тех, кто жил, трудился и верил в Победу.
"Радио всегда было голосом времени. Мы бережно сохраняем и открываем наши фонды, чтобы жители области могли услышать, как звучала история их родного города", — отмечают в ГТРК "Самара".
Проект "Говорит Куйбышев" станет ключевым направлением подготовки к 100-летнему юбилею самарского радио — одного из старейших в России.
