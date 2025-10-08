"Говорит Куйбышев": ГТРК "Самара" открывает архивы к 100-летию радио

ГТРК "Самара" продолжает масштабный проект "Говорит Куйбышев", приуроченный к 100-летию самарского радио. Его цель — вернуть к жизни голоса прошлого и показать, как звучала история нашего города в самые судьбоносные моменты XX века.

В архивах областного радио бережно хранятся уникальные записи, сделанные в годы Великой Отечественной войны: рассказы фронтовиков и медсестер, голоса тружеников тыла, выступления артистов, эвакуированных в Куйбышев, и легендарные сводки Юрия Левитана. Эти голоса стали частью живой летописи Самары — города, который во времена войны был сердцем страны.

Весной этого года ГТРК "Самара" представила телерадиомарафон "Говорит Куйбышев", ставший отправной точкой проекта. Сегодня работа продолжается — каждую неделю главный медиахолдинг России открывает архивы и делится ими со слушателями и зрителями.

В телеграм-канале ГТРК "Самара" публикуются редкие аудиозаписи, фотографии и фрагменты старых передач, превращающиеся в народное достояние. Эти материалы позволяют заново услышать подлинные голоса эпохи — тех, кто жил, трудился и верил в Победу.

"Радио всегда было голосом времени. Мы бережно сохраняем и открываем наши фонды, чтобы жители области могли услышать, как звучала история их родного города", — отмечают в ГТРК "Самара".

Проект "Говорит Куйбышев" станет ключевым направлением подготовки к 100-летнему юбилею самарского радио — одного из старейших в России.