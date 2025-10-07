16+
Общество

В Самаре ушел из жизни легендарный участник экспедиции на Северный полюс

Олегу Александровичу Лапчуку - ветерану Самарского университета, кандидату технических наук, доценту - было 88 лет.

Олег Александрович родился 13 ноября 1936 года. Его жизненный путь был примером служения Родине, науке и образованию. 

Фото предоставлено семьей Олега Лапчука

Начинал он как военный летчик-истребитель и курсант Саратовского летного училища, а в Куйбышевский авиационный институт пришел на должность лаборанта.

Благодаря своему таланту, трудолюбию и невероятной энергии он прошел путь до проректора по общим вопросам и заведующего лабораторией №2, многие годы работал под руководством ректоров В. П. Лукачёва и В. П. Шорина. На этой ответственной должности он лично курировал масштабное строительство новых корпусов вуза и знаменитого университетского бассейна, организовывал студенческие мероприятия и координировал работу студенческих стройотрядов. Плоды его научной и организаторской деятельности навсегда остались яркой страницей в летописи университета.

Имя Олега Александровича Лапчука неразрывно связано с легендарной экспедицией к Северному географическому полюсу в 1973 году. Он был парторгом, штурманом и заместителем руководителя экспедиции.

После ухода из КуАИ Олег Александрович внес значительный вклад в развитие здравоохранения и фармации, руководил совместным российско-китайским международным медицинским предприятием «ХАРСАМ», учредил научно-производственное предприятие «ПОИСК», создал биолабораторию для выращивания и изучения микроводоросли спирулины платенсис.

На пенсии Олег Александрович занимался культурно-просветительской деятельностью: проводил в школах открытые уроки, рассказывал о Северном полюсе, авиации и писал мемуары.

Олег Александрович был награжден медалью «Ветеран труда» и знаком отличия «Почётный донор». Он запомнился как человек сильного характера, неиссякаемой воли и огромной личной ответственности. Он умел и любил делать всё на совесть, а его жизненный опыт, отточенный в небе, на заводе и в учебных аудиториях, был поистине неисчерпаем.

Прощание состоится в среду, 8 октября 2025 года, в траурном зале «Олимп» по адресу: Самара, улица Лунная, 1а, 12:00.

Редакция портала "Волга Ньюс" выражает соболезнования родным и близким Олега Александровича.

