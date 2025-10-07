Самарская область вошла в ТОП-5 регионов РФ по трудоустройству участников СВО

В Самарской области более 81% участников СВО, вернувшихся к мирной жизни, были трудоустроены. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере MAX. "Это результат нашей системной и комплексной работы", — подчеркнул он.
На территории региона при центрах занятости населения действуют клубы "Работа для СВОих". Они помогают защитникам отечества и их близким в трудоустройстве, повышении квалификации, переподготовке, открытии своего дела.
С 1 сентября вступил в силу закон Самарской области, который обязывает работодателя квотировать рабочие места для ветеранов СВО — 1% от штатной численности предприятий, где трудится более 100 человек.
Также с прошлого года реализуется региональная кадровая программа "Школа героев", которая является продолжением президентского проекта "Время героев". В мае текущего года свое обучение завершили 45 ветеранов СВО. "Многие из выпускников первого потока уже работают на ответственных должностях в органах власти и на крупных предприятиях. В июне запустили второй поток "Школы героев". Проект непременно будем продолжать и развивать", — сказал глава региона.
Последние комментарии
