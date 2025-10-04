Самарцев предупредили о "призрачной" икре из Сахалина

Управление Роспотребнадзора по Самарской области со ссылкой на коллег из Сахалинской области сообщили, что на прилавках магазинов может продаваться поддельная рыбная икра производства "Южно-Сахалинский рыбозавод".
При этом специалисты сахалинского Роспотребнадзора выяснили, что данный рыбзавод по указанному адресу (Южно-Сахалинск, пр-т Мира, д. 4В) не существует.
"Таким образом, производство рыбной икры осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем, она может быть опасной для здоровья граждан", - прокомментировали в управлении.
В случае выявления указанной продукции предлагаем проинформировать Управление (отдел надзора по гигиене питания тел. 8 (846) 266-98-47, 260-42-02).
Последние комментарии
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.