Самарцев предупредили о "призрачной" икре из Сахалина

Управление Роспотребнадзора по Самарской области со ссылкой на коллег из Сахалинской области сообщили, что на прилавках магазинов может продаваться поддельная рыбная икра производства "Южно-Сахалинский рыбозавод".

При этом специалисты сахалинского Роспотребнадзора выяснили, что данный рыбзавод по указанному адресу (Южно-Сахалинск, пр-т Мира, д. 4В) не существует.

"Таким образом, производство рыбной икры осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем, она может быть опасной для здоровья граждан", - прокомментировали в управлении.

В случае выявления указанной продукции предлагаем проинформировать Управление (отдел надзора по гигиене питания тел. 8 (846) 266-98-47, 260-42-02).