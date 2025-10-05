Население Самары может сократиться на 4% к 2036 году

Представлен прогноз по изменению численности населения Самары. Он содержится в проекте Стратегии социально-экономического развития города до 2036 года.

В документе указано, что в рамках консервативного сценария численность жителей Самары на 1 января 2036 года составит около 1 млн 109 тысяч человек, то есть сократится примерно на 4%. Сейчас в городе проживают 1 млн 154 тысяч человек.

По словам авторов исследования, сокращения населения может быть обусловлено влиянием изменения возрастной структуры, в частности:

уменьшением численности и доли лиц младшей возрастной группы;

укреплением тенденции старения населения;

сокращением числа женщин фертильного возраста;

изменением воспроизводственного поведения населения (в том числе повышением возраста вступления в брак и рождения первого ребенка).

В рамках базового сценария численность населения на 1 января 2036 года составит 1 млн 153 тысячи человек. Специалисты считают, что достичь этих показателей удастся за счет комплексных механизмов демографической поддержки, включая улучшение инфраструктуры социального обслуживания, расширение доступности жилья для молодых семей, меры по стимулированию рождаемости и повышению качества жизни.

Все эти мероприятия подробно расписаны в стратегии развития Самары. Сейчас документ проходит общественные обсуждения. Высказать свое мнение жители могут на сайте мэрии до 16 октября.