Самарская область заняла 4 место на окружном Слете поисковых отрядов ПФО

В Нижнем Новгороде завершился окружной Слет поисковых отрядов Приволжского федерального округа "Никто не забыт", собравший более 200 участников из 14 регионов округа. Самарскую область на мероприятии представили активисты четырех поисковых отрядов: "Сокол", "Жизнь", "Лицеист" и "Компас Судьбы".
В рамках трехдневной программы участники продемонстрировали профессиональные знания и навыки в области топографии, ориентирования на местности, оказания первой помощи, музейной и архивной работы, а также техники безопасности при проведении полевых поисковых работ. Конкурсные испытания сопровождались военно-исторической и поисковой викторинами, мастер-классами и презентацией музейных экспозиций по итогам полевого сезона. Поисковики также представили творческие визитные карточки своих регионов, отражающие любовь к родине и уважение к памяти павших героев.
По итогам слета Самарская делегация показала высокий уровень подготовки и вошла в пятерку лидеров. Ребята заняли первое место в дисциплинах "Оказание первой помощи" и "Порядок проведения и документирование полевых поисковых работ", второе место в поисковой викторине, пятое место в музейной экспозиции и военно-исторической викторине, а также четвертое место в творческом конкурсе "Визитная карточка". В общем зачете команда Самарской области заняла четвертое место из 14 регионов.
Особой частью программы стала выставка, организованная в Нижегородском кремле, где поисковые отряды представили экспонаты, найденные в рамках экспедиций 2025 года. За два дня экспозицию посетили более 1300 человек.
В торжественной церемонии закрытия приняли участие представители полпредства президента Российской Федерации, Министерства обороны РФ и Координационного совета "Поискового движения России". Все победители и призеры были награждены дипломами и памятными подарками от полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Слет "Никто не забыт" — это не только соревнование, но и объединяющее пространство для поисковых отрядов. Это возможность обменяться опытом, укрепить горизонтальные связи между регионами и еще раз подтвердить верность общей цели — сохранению исторической правды и памяти о подвигах защитников отечества.
Последние комментарии
