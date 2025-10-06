На Московском шоссе восстановили движение транспорта

В понедельник, 6 октября, движение общественного транспорта по Московскому шоссе было восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

Напомним, ограничение на участке Московского шоссе перед кольцом по улице Луначарского (ориентир — ТЦ "Вертикаль") вводили с 3 октября в связи с ремонтными работами — прокладкой теплосетей. Возобновить движение сначала планировалось утром 6 октября, позже меры продлили до 8 числа, но в итоге оно все же было возобновлено в изначально заявленный срок.