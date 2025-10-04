16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Каждый десятый россиянин занимается спортивным туризмом — исследование Авито Путешествий и полумарафона "Моя столица" В Самаре продлили ограничение движения по Московскому шоссе Вслед за вырубкой: в Самаре собираются озеленять здания ФОК-долгострой в Ленинском районе Самары откроется в октябре В Самаре проходит Всероссийский конкурс профмастерства "Второй старт"

Общество

В Самаре продлили ограничение движения по Московскому шоссе

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре продлили ограничение движения по Московскому шоссе до 5:00 8 октября.

Напомним, ранее ограничение движения вводили с 21:00 3 октября до 6:00 6 октября. На это время в Самаре планировалось закрыть движение всех видов транспортных средств на участке Московского шоссе перед кольцом по улице Луначарского (ориентир — ТЦ "Вертикаль"). Ограничение связано с прокладкой теплосетей ресурсоснабжающей организацией.

В связи с продлением ограничения движения по Московскому шоссе, до 5:00 8 октября изменилась схема движения общественного транспорта.

Автобусы №№ 24, 41, 34 проследуют в город по улицам Гагарина, Луначарского, Мичурина, из города — без изменений (по улицам Киевской, Тухачевского). Автобус № 46 проследует в обе стороны по улицам Луначарского, Мичурина.

Автобус № 37 по направлению в город проследует по Московскому шоссе, улицам Луначарского, Мичурина, Московское шоссе, Коммунистическая. По направлению из города — по улицам Коммунистическая, Клиническая, Мичурина, Луначарского, Московское шоссе.

Автобусы №№ 1,67 и 84 проследуют в обе стороны по улицам Луначарского, Мичурина.

Троллейбусы №№ 12, 17 и 20 временно проследуют по ул. Мичурина и проспекту Масленникова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Самара отметила свой День Рождения

Самара отметила свой День Рождения

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2