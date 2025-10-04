В Самаре продлили ограничение движения по Московскому шоссе до 5:00 8 октября.

Напомним, ранее ограничение движения вводили с 21:00 3 октября до 6:00 6 октября. На это время в Самаре планировалось закрыть движение всех видов транспортных средств на участке Московского шоссе перед кольцом по улице Луначарского (ориентир — ТЦ "Вертикаль"). Ограничение связано с прокладкой теплосетей ресурсоснабжающей организацией.

В связи с продлением ограничения движения по Московскому шоссе, до 5:00 8 октября изменилась схема движения общественного транспорта.

Автобусы №№ 24, 41, 34 проследуют в город по улицам Гагарина, Луначарского, Мичурина, из города — без изменений (по улицам Киевской, Тухачевского). Автобус № 46 проследует в обе стороны по улицам Луначарского, Мичурина.

Автобус № 37 по направлению в город проследует по Московскому шоссе, улицам Луначарского, Мичурина, Московское шоссе, Коммунистическая. По направлению из города — по улицам Коммунистическая, Клиническая, Мичурина, Луначарского, Московское шоссе.

Автобусы №№ 1,67 и 84 проследуют в обе стороны по улицам Луначарского, Мичурина.

Троллейбусы №№ 12, 17 и 20 временно проследуют по ул. Мичурина и проспекту Масленникова.