В Самаре продлили ограничение движения по Московскому шоссе до 5:00 8 октября.
Напомним, ранее ограничение движения вводили с 21:00 3 октября до 6:00 6 октября. На это время в Самаре планировалось закрыть движение всех видов транспортных средств на участке Московского шоссе перед кольцом по улице Луначарского (ориентир — ТЦ "Вертикаль"). Ограничение связано с прокладкой теплосетей ресурсоснабжающей организацией.
В связи с продлением ограничения движения по Московскому шоссе, до 5:00 8 октября изменилась схема движения общественного транспорта.
Автобусы №№ 24, 41, 34 проследуют в город по улицам Гагарина, Луначарского, Мичурина, из города — без изменений (по улицам Киевской, Тухачевского). Автобус № 46 проследует в обе стороны по улицам Луначарского, Мичурина.
Автобус № 37 по направлению в город проследует по Московскому шоссе, улицам Луначарского, Мичурина, Московское шоссе, Коммунистическая. По направлению из города — по улицам Коммунистическая, Клиническая, Мичурина, Луначарского, Московское шоссе.
Автобусы №№ 1,67 и 84 проследуют в обе стороны по улицам Луначарского, Мичурина.
Троллейбусы №№ 12, 17 и 20 временно проследуют по ул. Мичурина и проспекту Масленникова.
Последние комментарии
