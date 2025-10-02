В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 21:00 3 октября 2025 года до 6:00 6 октября 2025 года в Самаре будет закрыто движение всех видов транспортных средств на участке Московского шоссе перед кольцом по улице Луначарского (ориентир — ТЦ "Вертикаль"). Это связано с прокладкой теплосетей ресурсоснабжающей организацией.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области