16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Каждый десятый россиянин занимается спортивным туризмом — исследование Авито Путешествий и полумарафона "Моя столица" В Самаре продлили ограничение движения по Московскому шоссе Вслед за вырубкой: в Самаре собираются озеленять здания ФОК-долгострой в Ленинском районе Самары откроется в октябре В Самаре проходит Всероссийский конкурс профмастерства "Второй старт"

Общество

Каждый десятый россиянин занимается спортивным туризмом — исследование Авито Путешествий и полумарафона "Моя столица"

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самара вошла в список городов, в которых в 2025 году проходили значимые марафоны и полумарафоны. Количество бронирований посуточных квартир в городе выросло на 35% относительно прошлого года.

Технологическая платформа Авито Путешествия и организаторы полумарафона "Моя Столица" изучили тренды развития спортивного туризма и отношение россиян к таким активностям. Согласно результатам опроса платформы*, 37% жителей России готовы путешествовать ради занятий спортом. Чаще других так отвечали люди в возрасте от 18 до 24 лет (51% от опрошенных по своей возрастной группе) и от 25 до 34 лет (47%). Среди респондентов от 65 лет изъявили желание путешествовать ради спорта 8% опрошенных.

Некоторые россияне уже занимаются спортивным туризмом: 6% опрошенных путешествуют и соревнуются в разных видах спорта (доля ответов среди мужчин — 10%, среди женщин — 3%), а 5% приезжают в разные места, чтобы участвовать в забегах. Чаще других это делают молодые люди от 18 до 24 лет (9% от опрошенных по своей возрастной группе) и от 25 до 34 лет (7%).

По данным опроса Авито Путешествия, россияне назвали самыми перспективными направлениями для развития спортивного туризма горные местности (45% тех, кто путешествует ради занятий спортом), южные регионы (42%), столицы и крупные города (33%). Почти треть россиян (28%) готовы поехать для участия в соревнования в культурные центры России, 22% — в северные регионы.

Готовы ли вы путешествовать ради занятий спортом?

Все вместе

возраст

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

1 — Да, я уже занимаюсь спортивным туризмом, участвую в соревнованиях по разным видам спорта

6%

15%

9%

5%

4%

1%

2%

2 — Да, я уже путешествую в разные места, чтобы участвовать забегах/марафонах

5%

9%

7%

4%

4%

3%

1%

3 — Да, я хотел (а) бы попробовать, но пока не удавалось

26%

27%

31%

31%

26%

20%

6%

4 — Нет, но я путешествую в качестве зрителя/болельщика

6%

4%

6%

5%

8%

6%

5%

5 — Нет, для меня спорт — отдельно, путешествия — отдельно

31%

25%

28%

29%

27%

41%

42%

6 — Нет, я не увлекаюсь спортом

27%

20%

19%

26%

31%

29%

45%

Ответили "Да" (1, 2 и 3 вместе)

37%

51%

47%

40%

34%

24%

8%

 "Марафоны и другие спортивные события — значимые элементы событийного туризма: они привлекают тысячи участников, формируют на время проведения событий спрос на транспорт, гостиницы и посуточное жильё. А так как бегуны часто рассматривают старты как повод для полноценного отпуска, то кроме спортсменов приезжают их семьи: в городе больше туристов и выше доходы от них. Согласно нашей статистике, в крупных городах с насыщенным календарем событий, в том числе марафонами и полумарафонами, в этом году забронировали на 29% больше посуточных квартир, чем за тот же период 2024-го", — прокомментировал директор Авито Путешествий Артем Кромочкин.

Среди городов России, в которых в этом году проходили значимые марафоны и полумарафоны, самая заметная динамика бронирований отмечалась в Екатеринбурге (+51% год к году), Уфе (+42%), Тобольске (+41%), Пскове и Перми (+39% в каждом), Самаре (+35%) и Томске (32%).

"Число россиян, участвующих в забегах, последние пять лет ежегодно растет более чем на 20% во всех возрастных группах. В 2025 году ожидаемое число участников беговых событий превысит рекордный показатель 1 миллион человек. В среднем каждый "беговой турист" привозит с собой двух человек — членов семьи или друзей-болельщиков и проводит в городе бегового события в среднем два дня", — делится данными руководитель проекта "Моя столица" Игорь Блюмин.

Доля участников беговых событий, приезжающих из других городов, по данным организаторов фестиваля бега "Моя столица", составляет от 26% до 93%. Самая высокая доля "беговых туристов" — в Суздале и Сочи: доля гостей среди бегущих составляет 93% и 86%, соответственно. На третьем месте — Казань, где в среднем 62% участников забегов приезжают из других городов. Также в топ-5 популярных городов бегового туризма входят Ярославль (54% приезжих участников) и Нижний Новгород, в котором 26% участников забегов — гости города.

Таблица 1. Динамика бронирований посуточных квартир в городах, где в 2025 году состоялись марафоны и полумарафоны, данные Авито Путешествий

город

динамика бронирований посуточных квартир за год

стоимость в сутки, рублей

Воронеж

16%

3 100

Екатеринбург

51%

3 800

Казань

23%

4 900

Москва

28%

5 400

Нижний Новгород

28%

5 200

Новосибирск

27%

3 400

Пермь

39%

3 100

Псков

39%

3 800

Самара

35%

3 600

Тверь

31%

3 300

Тобольск

41%

3 700

Томск

32%

2 900

Уфа

42%

3 100

Чебоксары

30%

3 100

Челябинск

28%

2 800

 * в опросе приняли участие 2000 совершеннолетних россиян; исследование проводилось онлайн в сентябре 2025 года

** сумма больше 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Самара отметила свой День Рождения

Самара отметила свой День Рождения

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2