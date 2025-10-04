Каждый десятый россиянин занимается спортивным туризмом — исследование Авито Путешествий и полумарафона "Моя столица"

Самара вошла в список городов, в которых в 2025 году проходили значимые марафоны и полумарафоны. Количество бронирований посуточных квартир в городе выросло на 35% относительно прошлого года.

Технологическая платформа Авито Путешествия и организаторы полумарафона "Моя Столица" изучили тренды развития спортивного туризма и отношение россиян к таким активностям. Согласно результатам опроса платформы*, 37% жителей России готовы путешествовать ради занятий спортом. Чаще других так отвечали люди в возрасте от 18 до 24 лет (51% от опрошенных по своей возрастной группе) и от 25 до 34 лет (47%). Среди респондентов от 65 лет изъявили желание путешествовать ради спорта 8% опрошенных.

Некоторые россияне уже занимаются спортивным туризмом: 6% опрошенных путешествуют и соревнуются в разных видах спорта (доля ответов среди мужчин — 10%, среди женщин — 3%), а 5% приезжают в разные места, чтобы участвовать в забегах. Чаще других это делают молодые люди от 18 до 24 лет (9% от опрошенных по своей возрастной группе) и от 25 до 34 лет (7%).

По данным опроса Авито Путешествия, россияне назвали самыми перспективными направлениями для развития спортивного туризма горные местности (45% тех, кто путешествует ради занятий спортом), южные регионы (42%), столицы и крупные города (33%). Почти треть россиян (28%) готовы поехать для участия в соревнования в культурные центры России, 22% — в северные регионы.

Готовы ли вы путешествовать ради занятий спортом? Все вместе возраст 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 1 — Да, я уже занимаюсь спортивным туризмом, участвую в соревнованиях по разным видам спорта 6% 15% 9% 5% 4% 1% 2% 2 — Да, я уже путешествую в разные места, чтобы участвовать забегах/марафонах 5% 9% 7% 4% 4% 3% 1% 3 — Да, я хотел (а) бы попробовать, но пока не удавалось 26% 27% 31% 31% 26% 20% 6% 4 — Нет, но я путешествую в качестве зрителя/болельщика 6% 4% 6% 5% 8% 6% 5% 5 — Нет, для меня спорт — отдельно, путешествия — отдельно 31% 25% 28% 29% 27% 41% 42% 6 — Нет, я не увлекаюсь спортом 27% 20% 19% 26% 31% 29% 45% Ответили "Да" (1, 2 и 3 вместе) 37% 51% 47% 40% 34% 24% 8%

"Марафоны и другие спортивные события — значимые элементы событийного туризма: они привлекают тысячи участников, формируют на время проведения событий спрос на транспорт, гостиницы и посуточное жильё. А так как бегуны часто рассматривают старты как повод для полноценного отпуска, то кроме спортсменов приезжают их семьи: в городе больше туристов и выше доходы от них. Согласно нашей статистике, в крупных городах с насыщенным календарем событий, в том числе марафонами и полумарафонами, в этом году забронировали на 29% больше посуточных квартир, чем за тот же период 2024-го", — прокомментировал директор Авито Путешествий Артем Кромочкин.

Среди городов России, в которых в этом году проходили значимые марафоны и полумарафоны, самая заметная динамика бронирований отмечалась в Екатеринбурге (+51% год к году), Уфе (+42%), Тобольске (+41%), Пскове и Перми (+39% в каждом), Самаре (+35%) и Томске (32%).

"Число россиян, участвующих в забегах, последние пять лет ежегодно растет более чем на 20% во всех возрастных группах. В 2025 году ожидаемое число участников беговых событий превысит рекордный показатель 1 миллион человек. В среднем каждый "беговой турист" привозит с собой двух человек — членов семьи или друзей-болельщиков и проводит в городе бегового события в среднем два дня", — делится данными руководитель проекта "Моя столица" Игорь Блюмин.

Доля участников беговых событий, приезжающих из других городов, по данным организаторов фестиваля бега "Моя столица", составляет от 26% до 93%. Самая высокая доля "беговых туристов" — в Суздале и Сочи: доля гостей среди бегущих составляет 93% и 86%, соответственно. На третьем месте — Казань, где в среднем 62% участников забегов приезжают из других городов. Также в топ-5 популярных городов бегового туризма входят Ярославль (54% приезжих участников) и Нижний Новгород, в котором 26% участников забегов — гости города.

Таблица 1. Динамика бронирований посуточных квартир в городах, где в 2025 году состоялись марафоны и полумарафоны, данные Авито Путешествий

город динамика бронирований посуточных квартир за год стоимость в сутки, рублей Воронеж 16% 3 100 Екатеринбург 51% 3 800 Казань 23% 4 900 Москва 28% 5 400 Нижний Новгород 28% 5 200 Новосибирск 27% 3 400 Пермь 39% 3 100 Псков 39% 3 800 Самара 35% 3 600 Тверь 31% 3 300 Тобольск 41% 3 700 Томск 32% 2 900 Уфа 42% 3 100 Чебоксары 30% 3 100 Челябинск 28% 2 800

* в опросе приняли участие 2000 совершеннолетних россиян; исследование проводилось онлайн в сентябре 2025 года