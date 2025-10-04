Каждый десятый россиянин занимается спортивным туризмом — исследование Авито Путешествий и полумарафона "Моя столица"

Самара вошла в список городов, в которых в 2025 году проходили значимые марафоны и полумарафоны. Количество бронирований посуточных квартир в городе выросло на 35% относительно прошлого года.
Технологическая платформа Авито Путешествия и организаторы полумарафона "Моя Столица" изучили тренды развития спортивного туризма и отношение россиян к таким активностям. Согласно результатам опроса платформы*, 37% жителей России готовы путешествовать ради занятий спортом. Чаще других так отвечали люди в возрасте от 18 до 24 лет (51% от опрошенных по своей возрастной группе) и от 25 до 34 лет (47%). Среди респондентов от 65 лет изъявили желание путешествовать ради спорта 8% опрошенных.
Некоторые россияне уже занимаются спортивным туризмом: 6% опрошенных путешествуют и соревнуются в разных видах спорта (доля ответов среди мужчин — 10%, среди женщин — 3%), а 5% приезжают в разные места, чтобы участвовать в забегах. Чаще других это делают молодые люди от 18 до 24 лет (9% от опрошенных по своей возрастной группе) и от 25 до 34 лет (7%).
По данным опроса Авито Путешествия, россияне назвали самыми перспективными направлениями для развития спортивного туризма горные местности (45% тех, кто путешествует ради занятий спортом), южные регионы (42%), столицы и крупные города (33%). Почти треть россиян (28%) готовы поехать для участия в соревнования в культурные центры России, 22% — в северные регионы.
|
Готовы ли вы путешествовать ради занятий спортом?
|
Все вместе
|
возраст
|
18-24
|
25-34
|
35-44
|
45-54
|
55-64
|
65+
|
1 — Да, я уже занимаюсь спортивным туризмом, участвую в соревнованиях по разным видам спорта
|
6%
|
15%
|
9%
|
5%
|
4%
|
1%
|
2%
|
2 — Да, я уже путешествую в разные места, чтобы участвовать забегах/марафонах
|
5%
|
9%
|
7%
|
4%
|
4%
|
3%
|
1%
|
3 — Да, я хотел (а) бы попробовать, но пока не удавалось
|
26%
|
27%
|
31%
|
31%
|
26%
|
20%
|
6%
|
4 — Нет, но я путешествую в качестве зрителя/болельщика
|
6%
|
4%
|
6%
|
5%
|
8%
|
6%
|
5%
|
5 — Нет, для меня спорт — отдельно, путешествия — отдельно
|
31%
|
25%
|
28%
|
29%
|
27%
|
41%
|
42%
|
6 — Нет, я не увлекаюсь спортом
|
27%
|
20%
|
19%
|
26%
|
31%
|
29%
|
45%
|
Ответили "Да" (1, 2 и 3 вместе)
|
37%
|
51%
|
47%
|
40%
|
34%
|
24%
|
8%
"Марафоны и другие спортивные события — значимые элементы событийного туризма: они привлекают тысячи участников, формируют на время проведения событий спрос на транспорт, гостиницы и посуточное жильё. А так как бегуны часто рассматривают старты как повод для полноценного отпуска, то кроме спортсменов приезжают их семьи: в городе больше туристов и выше доходы от них. Согласно нашей статистике, в крупных городах с насыщенным календарем событий, в том числе марафонами и полумарафонами, в этом году забронировали на 29% больше посуточных квартир, чем за тот же период 2024-го", — прокомментировал директор Авито Путешествий Артем Кромочкин.
Среди городов России, в которых в этом году проходили значимые марафоны и полумарафоны, самая заметная динамика бронирований отмечалась в Екатеринбурге (+51% год к году), Уфе (+42%), Тобольске (+41%), Пскове и Перми (+39% в каждом), Самаре (+35%) и Томске (32%).
"Число россиян, участвующих в забегах, последние пять лет ежегодно растет более чем на 20% во всех возрастных группах. В 2025 году ожидаемое число участников беговых событий превысит рекордный показатель 1 миллион человек. В среднем каждый "беговой турист" привозит с собой двух человек — членов семьи или друзей-болельщиков и проводит в городе бегового события в среднем два дня", — делится данными руководитель проекта "Моя столица" Игорь Блюмин.
Доля участников беговых событий, приезжающих из других городов, по данным организаторов фестиваля бега "Моя столица", составляет от 26% до 93%. Самая высокая доля "беговых туристов" — в Суздале и Сочи: доля гостей среди бегущих составляет 93% и 86%, соответственно. На третьем месте — Казань, где в среднем 62% участников забегов приезжают из других городов. Также в топ-5 популярных городов бегового туризма входят Ярославль (54% приезжих участников) и Нижний Новгород, в котором 26% участников забегов — гости города.
Таблица 1. Динамика бронирований посуточных квартир в городах, где в 2025 году состоялись марафоны и полумарафоны, данные Авито Путешествий
|
город
|
динамика бронирований посуточных квартир за год
|
стоимость в сутки, рублей
|
Воронеж
|
16%
|
3 100
|
Екатеринбург
|
51%
|
3 800
|
Казань
|
23%
|
4 900
|
Москва
|
28%
|
5 400
|
Нижний Новгород
|
28%
|
5 200
|
Новосибирск
|
27%
|
3 400
|
Пермь
|
39%
|
3 100
|
Псков
|
39%
|
3 800
|
Самара
|
35%
|
3 600
|
Тверь
|
31%
|
3 300
|
Тобольск
|
41%
|
3 700
|
Томск
|
32%
|
2 900
|
Уфа
|
42%
|
3 100
|
Чебоксары
|
30%
|
3 100
|
Челябинск
|
28%
|
2 800
* в опросе приняли участие 2000 совершеннолетних россиян; исследование проводилось онлайн в сентябре 2025 года
** сумма больше 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов
