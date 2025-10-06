16+
Ветераны СВО учили студентов давать отпор терроризму

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области завершилось масштабное профилактическое мероприятие "Формула безопасности", которое объединило студентов из семи регионов России: Республики Мордовия, Татарстана, Удмуртии, Калмыкии, Ульяновска, Кировской и Самарской областей.

Фото: Дарья Царенко, фотограф медиа Самарского университета «Иллюминатор» им. В.А. Каковникова

На два дня участники погрузились в антитеррористические практики, квесты, диалоги с психологами, сотрудниками Координационных центров, мастер-классы по тактической медицине и другие антитеррористические активности. Каждая команда проходила  свой маршрут с различными форматами и темами — от тактической медицины до критического осмысления сложных ситуаций.

В числе спикеров — Максим Меделяев, выпускник "Школы героев" (программа реализуется по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — "Время героев"), общественный советник губернатора Самарской области, член ассоциации ветеранов СВО. Максим вместе со своими боевыми товарищами — медиком штурмовой группы Дмитрием Вахтиным и волонтером СВО, настоящим патриотом Александром Горшковым — постарались передать ребятам не только сухие знания, но и частичку своего боевого духа, веру в силу единства и готовность защищать свою Родину. 
Студенты проявили себя настоящими героями, активно участвуя в каждом этапе "рулетки мастер-классов". 

Им наглядно продемонстрировали основы тактической медицины, обучая, как спасти жизнь товарища в бою, когда дорога каждая секунда. 

Также ребят испытывали на прочность на полосе препятствий, доказывая, что физическая подготовка и воля к победе — залог безопасности. 

"Вместе со студентами мы разобрали алгоритм действий при террористической атаке в здании, показывая, как необходимо действовать эффективно, будь то угроза с земли или с воздуха. Эвакуация через окно стала проверкой на смелость и умение быстро принимать решения, — рассказывает Максим Меделяев. — Я считаю, что говорить необходимо не только об угрозе терроризма, но и о том, как каждый из нас может стать частью большого щита, способного противостоять любой опасности. Бдительность, сплоченность, взаимовыручка и готовность действовать — вот наше оружие". 

Завершился день "Диалогом о важном", где герои еще раз подчеркнули: только вместе, плечом к плечу, возможно защитить нашу страну от любых угроз. 

