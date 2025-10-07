НОВИКОМ содействует поддержке предпринимателей Воронежской области

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) разместил на депозитные счета средства Гарантийного фонда Воронежской области (ГФВО) в размере более 200 млн рублей. В рамках открытого конкурса банк предложил оптимальные условия и одержал победу. Срок размещения составляет 182 дня. Полученный доход будет направлен на реализацию программ поддержки предпринимателей региона.
Гарантийный фонд учрежден Правительством Воронежской области для реализации государственной политики в сфере развития МСП. Размещение временно свободных средств фонда в НОВИКОМе обеспечит их сохранность и увеличит финансовые ресурсы для оказания помощи бизнесу.
"Сегмент малого и среднего предпринимательства сегодня является одной из ключевых точек роста российской экономики. НОВИКОМ, обладая большим опытом взаимодействия с региональными институтами развития, вносит свой вклад в формирование надежной инфраструктуры поддержки бизнеса. Размещение средств Гарантийного фонда на депозитах нашего банка — это не только сохранность бюджетных ресурсов, но и новые возможности для предприятий региона", — отметил управляющий офисом НОВИКОМа в Воронеже Илья Лазукин.
НОВИКОМ ведет активную деятельность в Воронежской области и сотрудничает с ведущими промышленными предприятиями региона. У банка подписаны соглашения о взаимодействии с Правительством области, Торгово-промышленной палатой, Фондом развития промышленности и Гарантийным фондом. Председатель Правления банка курирует Воронежское региональное отделение Союза машиностроителей России.
Банк активно работает с регионами. На сегодняшний день заключено 95 соглашений с гарантийными фондами и фондами развития промышленности по всей стране. Кроме того, НОВИКОМ вступил в 23 региональные торгово-промышленные палаты. Это позволяет банку эффективно сочетать собственные финансовые инструменты с мерами господдержки и создавать для бизнеса максимально комфортные условия развития.
