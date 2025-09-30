Топ-менеджер ОТП о том, каким должен быть современный лидер

Директор по персоналу и организационному развитию ОТП Банка Наталья Рощина рассказала, как изменились подходы в управлении одной из ведущих компаний финансового сектора за прошедшие годы, и какими компетенциями должен обладать современный лидер, чтобы оставаться эффективным.

"Современный управленец — это уже далеко не просто администратор. Его профиль становится всё более комплексным и многогранным. Сегодня он должен быть визионером, способным заглядывать за горизонт, стратегом, прокладывающим чёткий курс, и операционным лидером, обеспечивающим безупречное исполнение поставленных задач. Его ключевое качество — умение адаптироваться и принимать решения в условиях постоянной неопределённости и турбулентности. Обязательным становится и технологический бэкграунд: понимание цифровых трендов, данных и основ автоматизации. Однако при всей этой многозадачности критически важно оставаться человечным: проявлять эмпатию, выстраивать доверительные отношения, учитывать интересы разных поколений в команде и заботиться о её благополучии".