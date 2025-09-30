16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Как приручить деньги: пять простых шагов к накоплениям СберЛизинг поставит 14 новых троллейбусов для города Тольятти Торговля, агробизнес и строительство чаще всего побуждают владельцев страховать риски Школьники Самарской области станут "разработчиками технологий будущего" Каждый второй российский технопредприниматель вдохновляется успешными кейсами внутри страны

Банки Финансы

Топ-менеджер ОТП о том, каким должен быть современный лидер

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 223
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Директор по персоналу и организационному развитию ОТП Банка Наталья Рощина рассказала, как изменились подходы в управлении одной из ведущих компаний финансового сектора за прошедшие годы, и какими компетенциями должен обладать современный лидер, чтобы оставаться эффективным.

"Современный управленец — это уже далеко не просто администратор. Его профиль становится всё более комплексным и многогранным. Сегодня он должен быть визионером, способным заглядывать за горизонт, стратегом, прокладывающим чёткий курс, и операционным лидером, обеспечивающим безупречное исполнение поставленных задач. Его ключевое качество — умение адаптироваться и принимать решения в условиях постоянной неопределённости и турбулентности. Обязательным становится и технологический бэкграунд: понимание цифровых трендов, данных и основ автоматизации. Однако при всей этой многозадачности критически важно оставаться человечным: проявлять эмпатию, выстраивать доверительные отношения, учитывать интересы разных поколений в команде и заботиться о её благополучии".

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5