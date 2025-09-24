16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Инго Банк подключился к платформе Multi-QR от Объединения банков Россельхозбанк снизил ставки по ипотеке Россельхозбанк повысил кешбэк по картам МИР до 25% НОВИКОМ и ПАО "Россети Ленэнерго" заключили кредитное соглашение на 3 млрд рублей В Самаре состоится Бизнес-Фест: доверие, инновации и искусственный интеллект

Банки Финансы

Россельхозбанк снизил ставки по ипотеке

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Россельхозбанк снизил ставки по программе ипотечного жилищного кредитования в среднем на 5 процентных пунктов.

Теперь ипотека на покупку квартиры, в т. ч. в строящемся многоквартирном доме, или жилого дома с земельным участком доступна по минимальной ставке 21,5% годовых. Максимальная процентная ставка — 25%. Первоначальный взнос должен быть не менее 30,01% от стоимости приобретаемой недвижимости.

"Россельхозбанк гибко реагирует на политику Центробанка России, и снижение ключевой ставки позволило нам повысить доступность ипотечного кредитования. Помимо этого, продолжается активное развитие цифровых сервисов, включающих экспертную оценку имущества, проверку законности сделок с недвижимостью и электронную регистрацию договоров купли-продажи", — отметила руководитель блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.

Рассчитать ставку по программе ипотечного жилищного кредитования и воспользоваться другими услугами можно на онлайн-платформе Свое Жилье.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра и на официальном сайте www.rshb.ru.

Реклама. rshb.ru

Erid: 2SDnjcekQgE

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, 3.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5