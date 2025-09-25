РСХБ запустил тариф "Меню возможностей" для бизнеса в сфере HoReCa

Россельхозбанк запустил тарифный план-конструктор для предпринимателей, работающих в сфере гостеприимства и общественного питания, который помогает снизить себестоимость расчетно-кассового обслуживания и выбрать оптимальные условия для ведения бизнеса.
В 2025 году Россельхозбанк усилил свою активность в поддержке предпринимателей сферы HoReCa, предоставив новые преимущества клиентам сегмента общественного питания и предприятий гостиничного типа. Для максимального покрытия потребностей наших клиентов РСХБ запустил новый продукт — тарифный план — конструктор "Меню возможностей", который позволяет оптимизировать затраты на банковское обслуживание, привлечь новых посетителей за счет конкурентной цены продукции, а также получить помощь в привлечении новых посетителей в свои заведения из числа пользователей экосистемы "Свое".
Основные преимущества "Меню возможностей":
- Открытие и ведение счета бесплатно
- До 1 млн можно снять в кассе Банка/перевести без оплаты комиссии
- Бизнес-карта бесплатно
- Программа лояльности
- Эквайринг от 0%, возможность получить сниженную ставку для чеков до 1300 рублей или 5 неделю в подарок.
"Развитие туристической инфраструктуры и повышение привлекательности внутреннего туризма подчеркивают необходимость стимулирования роста ресторанного и гостиничного бизнеса. Мы предлагаем уникальные инструменты, способствующие эффективному управлению, росту и стабильному развитию наших клиентов. Работа в данном направлении продолжается. Мы уже сейчас разрабатываем новые предложения для отрасли", — комментирует директор департамента транзакционного бизнеса РСХБ Валерий Талалаев.
Запуск тарифного плана "Меню возможностей" отражает стратегический курс Россельхозбанка на комплексное развитие участников агропродовольственного рынка и смежных отраслей экономики, открывая для бизнеса новые возможности роста и сотрудничества.
