РСХБ запустил тариф "Меню возможностей" для бизнеса в сфере HoReCa

Россельхозбанк запустил тарифный план-конструктор для предпринимателей, работающих в сфере гостеприимства и общественного питания, который помогает снизить себестоимость расчетно-кассового обслуживания и выбрать оптимальные условия для ведения бизнеса.

В 2025 году Россельхозбанк усилил свою активность в поддержке предпринимателей сферы HoReCa, предоставив новые преимущества клиентам сегмента общественного питания и предприятий гостиничного типа. Для максимального покрытия потребностей наших клиентов РСХБ запустил новый продукт — тарифный план — конструктор "Меню возможностей", который позволяет оптимизировать затраты на банковское обслуживание, привлечь новых посетителей за счет конкурентной цены продукции, а также получить помощь в привлечении новых посетителей в свои заведения из числа пользователей экосистемы "Свое".

Основные преимущества "Меню возможностей":

Открытие и ведение счета бесплатно

До 1 млн можно снять в кассе Банка/перевести без оплаты комиссии

Бизнес-карта бесплатно

Программа лояльности

Эквайринг от 0%, возможность получить сниженную ставку для чеков до 1300 рублей или 5 неделю в подарок.

"Развитие туристической инфраструктуры и повышение привлекательности внутреннего туризма подчеркивают необходимость стимулирования роста ресторанного и гостиничного бизнеса. Мы предлагаем уникальные инструменты, способствующие эффективному управлению, росту и стабильному развитию наших клиентов. Работа в данном направлении продолжается. Мы уже сейчас разрабатываем новые предложения для отрасли", — комментирует директор департамента транзакционного бизнеса РСХБ Валерий Талалаев.

Запуск тарифного плана "Меню возможностей" отражает стратегический курс Россельхозбанка на комплексное развитие участников агропродовольственного рынка и смежных отраслей экономики, открывая для бизнеса новые возможности роста и сотрудничества.