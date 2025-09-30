16+
Банки Финансы

Самарскому региональному филиалу Россельхозбанка 25 лет

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
29 сентября 2000 года в Самаре приступил к работе  региональный офис Россельхозбанка. Филиал начал свою деятельность в г. Самаре на пр. Ленина, 3 в составе 20 человек. Сегодня сеть насчитывает 25 дополнительных офисов в Самарской области и 5 из них в Самаре. 

Россельхозбанк был создан с целью формирования национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агросектора. Несмотря на то, что Россельхозбанк опорный банк АПК, он обслуживает все категории юридических и физических лиц по всем банковским продуктам и услугам.

За 25 лет Самарский филиал профинансировал агропромышленный комплекс региона в размере более 217 млрд рублей. Доля филиала  на рынке кредитования сезонных работ занимает 70%. Доля в кредитовании малых форм хозяйствования  — 74%. Постоянными клиентами филиала являются более 3,5 тыс. юридических и более 70 тыс. физических лиц. Практически все крупные предприятия АПК Самарского региона обслуживаются в Россельхозбанке. На сегодняшний день за 8 месяцев 2025 года филиал профинансировалмсезонно-полевые работы более чем на 14 млрд рублей.

"На протяжении 25 лет мы подтверждаем звание опорного сельскохозяйственного банка страны. Мы стали для фермеров не только профильным банком. В банке создана экосистема "Своё", включающая большое количество цифровых платформ, которые помогают решать вопросы обучения и повышения квалификации, поиска работы в АПК, сбыта продукции", — отмечает директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

Кроме поддержки АПК банк участвует в развитии сельских территорий. С 2020 по 2024 год по программе "сельской ипотеки" было выдано заемных средств порядка 7,5 млрд рублей.

С 25-летием филиала сотрудников поздравила заместитель председателя правительства Самарской области — министр финансов Ольга Собещанская: "Искренне поздравляю вас с 25-летием со дня образования Самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк". Четверть века — это серьезный путь становления и развития, путь ответственности и доверия, подтвержденный реальными результатами и признанием клиентов. Самарский региональный филиал Россельхозбанка стал надежным финансовым партнером в поддержании жизнеобеспечивающей отрасли АПК, обеспечении продовольственной безопасности и социальной поддержке сельских территорий. Желаю региональному филиалу успехов в решение поставленных задач на благо региона и нашей Родины, дальнейшего укрепления позиций на рынке, развития и неизменного доверия клиентов".

В честь 25-летия сотрудники филиала получили Почетные грамоты и Благодарности губернатора Самарской области и министерства финансов Самарской области. 

Также поздравила сотрудников и вручила Благодарственные письма министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области заместитель министра Ольга Приходько. "За эти годы Россельхозбанк стал надежным партнером для наших сельхозпроизводителей, предоставляя им финансовую поддержку и современные  инструменты для развития. Ваш вклад в модернизацию сельского хозяйства, поддержку малого и среднего агробизнеса, развитие сельских территорий неоценим. Россельхозбанк — это не просто финансовый институт, это стратегический партнер, который понимает специфику агропромышленного комплекса и разделяет наши цели", — отметила в своем поздравлении Ольга Приходько.

