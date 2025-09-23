16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Премия Startup Summit Awards собрала рекордное количество заявок из 79 регионов страны НОВИКОМ провел стратегическую сессию для руководителей региональных офисов Топ-менеджеры ОТП Банка вошли в пятерку лучших рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров" ОТП Банк – участник всероссийской монетной недели Евгений Зубков, ОТП Банк: LLM становится ключевым инструментом финансового успеха

Банки Финансы

НОВИКОМ провел стратегическую сессию для руководителей региональных офисов

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) провел выездную стратегическую сессию для своих региональных подразделений в Калининграде, где в мае этого года банк открыл новый офис. Руководство НОВИКОМа и управляющие со всей страны подвели промежуточные итоги деятельности, обсудили актуальные задачи и обозначили планы на будущее. На мероприятии поднимались вопросы развития региональной сети банка, укрепления сотрудничества с клиентами, расширения взаимодействия с государственными органами и институтами развития.

Фото: предоставлено Новикомбанком

"Встреча стала площадкой для обмена опытом и обсуждения перспектив развития НОВИКОМа. Перед банком сегодня стоят большие задачи — содействие в обеспечении технологического лидерства России, поддержка развития промышленности и укрепления кадрового потенциала. Решать их мы можем только вместе, объединяя усилия головного офиса и региональной сети. Мы видим, что регионы сегодня — это важная точка роста нашего развития, один из драйверов бизнеса банка", — заявила председатель правления НОВИКОМа, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Региональный бизнес банка в последние годы стремительно растет. В прошлом году НОВИКОМ укрепил позиции среди крупнейших банков страны, показав рекордную прибыль — почти 31 млрд рублей. Из них почти 6 млрд заработали региональные подразделения. Это на 82% больше, чем в 2023 году.

Кредитно-гарантийный портфель региональных корпоративных клиентов вырос за 2024 год на 37%, а по клиентам-физическим лицам — на 33%. Количество получателей заработной платы выросло за год на 10% и продолжает расти. Также за последние 1,5 года значительно выросли объемы привлеченных средств от юридических лиц: по МСБ — на 40%, по корпоративным клиентам — более, чем в 4 раза.

Для укрепления позиций НОВИКОМ планирует расширять пул клиентов и наращивать работу с региональными экономиками. За прошедший год банк предоставил финансирование нескольким крупным регионам России, включая Нижегородскую и Калининградскую области.

Также большой вклад в рост банка вносит работа по реализации программ господдержки бизнеса с местными институтами развития, гарантийными фондами и региональными ФРП. В прошлом году банк вступил в 23 Торгово-промышленные палаты. На данный момент подписано 95 соглашений с региональными гарантийными фондами и ФРП.

Отдельное внимание на сессии было уделено совершенствованию цифровых сервисов и продуктовой линейки банка. В частности, речь шла о недавно запущенном продукте, направленном на формирование долгосрочных накоплений граждан. НОВИКОМ предоставляет возможность всем желающим подключиться к Программе долгосрочных сбережений, реализуемой АО "НПФ "Ростех".

В целом, в текущем году розничное направление банка активно развивается и демонстрирует положительную динамику. Обновлена программа лояльности "Кешбэк": расширено количество категорий повышенного кешбэка и введены такие востребованные опции, как возврат за покупки в супермаркетах и за оплату ЖКХ. Благодаря выгодным ставкам по вкладам, депозитный портфель банка с начала 2025 года вырос на 45%. Количество предприятий, подключенных к мотивационной программе "Развитие", превысило 300 компаний. В планах у банка — развитие мобильного приложения, ускорение кредитных процедур и масштабирование программ лояльности.

Ряд докладов на стратегической сессии был посвящен инструментам для настройки эффективной работы: мерам господдержки и построению расчетного пространства, противодействию мошенничеству, бюджетному процессу и закупкам. В НОВИКОМе уверены, насыщенное мероприятие даст импульс региональным подразделениям на продолжение плодотворной работы с целью обеспечения финансовой поддержки партнеров банка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5