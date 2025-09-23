НОВИКОМ провел стратегическую сессию для руководителей региональных офисов

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) провел выездную стратегическую сессию для своих региональных подразделений в Калининграде, где в мае этого года банк открыл новый офис. Руководство НОВИКОМа и управляющие со всей страны подвели промежуточные итоги деятельности, обсудили актуальные задачи и обозначили планы на будущее. На мероприятии поднимались вопросы развития региональной сети банка, укрепления сотрудничества с клиентами, расширения взаимодействия с государственными органами и институтами развития.

"Встреча стала площадкой для обмена опытом и обсуждения перспектив развития НОВИКОМа. Перед банком сегодня стоят большие задачи — содействие в обеспечении технологического лидерства России, поддержка развития промышленности и укрепления кадрового потенциала. Решать их мы можем только вместе, объединяя усилия головного офиса и региональной сети. Мы видим, что регионы сегодня — это важная точка роста нашего развития, один из драйверов бизнеса банка", — заявила председатель правления НОВИКОМа, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Региональный бизнес банка в последние годы стремительно растет. В прошлом году НОВИКОМ укрепил позиции среди крупнейших банков страны, показав рекордную прибыль — почти 31 млрд рублей. Из них почти 6 млрд заработали региональные подразделения. Это на 82% больше, чем в 2023 году.

Кредитно-гарантийный портфель региональных корпоративных клиентов вырос за 2024 год на 37%, а по клиентам-физическим лицам — на 33%. Количество получателей заработной платы выросло за год на 10% и продолжает расти. Также за последние 1,5 года значительно выросли объемы привлеченных средств от юридических лиц: по МСБ — на 40%, по корпоративным клиентам — более, чем в 4 раза.

Для укрепления позиций НОВИКОМ планирует расширять пул клиентов и наращивать работу с региональными экономиками. За прошедший год банк предоставил финансирование нескольким крупным регионам России, включая Нижегородскую и Калининградскую области.

Также большой вклад в рост банка вносит работа по реализации программ господдержки бизнеса с местными институтами развития, гарантийными фондами и региональными ФРП. В прошлом году банк вступил в 23 Торгово-промышленные палаты. На данный момент подписано 95 соглашений с региональными гарантийными фондами и ФРП.

Отдельное внимание на сессии было уделено совершенствованию цифровых сервисов и продуктовой линейки банка. В частности, речь шла о недавно запущенном продукте, направленном на формирование долгосрочных накоплений граждан. НОВИКОМ предоставляет возможность всем желающим подключиться к Программе долгосрочных сбережений, реализуемой АО "НПФ "Ростех".

В целом, в текущем году розничное направление банка активно развивается и демонстрирует положительную динамику. Обновлена программа лояльности "Кешбэк": расширено количество категорий повышенного кешбэка и введены такие востребованные опции, как возврат за покупки в супермаркетах и за оплату ЖКХ. Благодаря выгодным ставкам по вкладам, депозитный портфель банка с начала 2025 года вырос на 45%. Количество предприятий, подключенных к мотивационной программе "Развитие", превысило 300 компаний. В планах у банка — развитие мобильного приложения, ускорение кредитных процедур и масштабирование программ лояльности.

Ряд докладов на стратегической сессии был посвящен инструментам для настройки эффективной работы: мерам господдержки и построению расчетного пространства, противодействию мошенничеству, бюджетному процессу и закупкам. В НОВИКОМе уверены, насыщенное мероприятие даст импульс региональным подразделениям на продолжение плодотворной работы с целью обеспечения финансовой поддержки партнеров банка.