Более 150 спикеров и свыше 60 сессий: объявлена деловая программа Moscow Startup Summit

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В столице 1 и 2 октября пройдет международный саммит по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit. В деловую программу войдут свыше 60 сессий и выступления более 150 экспертов из России и других стран. Мероприятие состоится в СберСити в пространстве крупнейшего кампуса "Школы 21".

Деловая программа саммита построена по пяти ключевым трекам, ориентированным на всех участников рынка. Трек на главной сцене будет сосредоточен на глобальных технологических трендах и влиянии генеративного искусственного интеллекта на развитие инновационного бизнеса. В центре внимания — макротренды и эра автономного предпринимательства, в которой генеративный искусственный интеллект становится сооснователем и меняет рынки, цепочки поставок и модели партнерств.

Площадкой для обмена опытом между технологическими предпринимателями станет трек "Стартапы". Эксперты, основатели компаний, в том числе стартапов-"единорогов" (стартап, оцененный более чем в один миллиард долларов), расскажут о масштабировании, трудностях, с которыми сталкивались на пути к миллиардной оценке, практических решениях, а также об опыте перехода от личных продаж к расширяемым деловым моделям, смене стратегии и построении команд.

Трек "Инвестиции" объединит ведущих венчурных инвесторов. Участники обсудят перспективы развития рынка после 2024 года и влияние технологий искусственного интеллекта на работу фондов. Особое внимание уделят проектам, основанным на сложных научных разработках.

В треке "Корпорации и государство" обсудят новые инструменты открытых инноваций, корпоративные студии по запуску проектов, ускоренные процедуры и отдачу от вложений при сотрудничестве с проектами, изначально построенными на искусственном интеллекте. Особое внимание уделят совместной работе университетов, корпораций и государства над развитием инфраструктуры для технологических предпринимателей. В рамках трека состоится круглый стол о стартап-экосистемах и привлечении венчурного капитала в регионах России. К дискуссии присоединятся представители Москвы, Якутии, Новосибирской области и Татарстана, а также регионов, формирующих свои модели инновационного развития.

В "Практикуме" пройдут занятия и мастер-классы по стратегии, креативному и критическому мышлению, эффективному маркетингу и работе с ИТ-маркетплейсами.

Деловую программу саммита дополнят питч-сессии стартапов. 1 октября состоится демодень международного акселератора Sber500, где 30 лучших стартапов представят свои проекты инвесторам. 2 октября эстафету примет демодень молодежных технологических стартапов с участием лучших школьных и студенческих команд из России, Белоруссии и Китая.

Особое внимание уделят витрине pre-IPO — российским технологическим компаниям, анонсирующим планы выхода на биржу. Тема актуальна в контексте запуска государственной программы поддержки IPO и SPO, нацеленной на ускорение развития публичного рынка и расширение доступа бизнеса к капиталу.
Завершится саммит вручением технологической премии Правительства Москвы и Сбера Startup Summit Awards. На конкурс поступило более 1,7 тысячи заявок из 79 регионов страны. 2 октября наградят победителей в 17 номинациях — от стартапов и инвесторов до корпораций, вузов и медиа.

Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на официальном сайте саммита. 

