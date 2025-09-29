16+
Банки Финансы

Опасное банкротство: услуги по списанию долгов могут оказаться хуже самих задолженностей

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В России всё популярнее становятся услуги "раздолжнителей" — активность компаний, обещающих легкое списание долгов через банкротство кратно возросла. Агрессивная реклама создает иллюзию простого и легального решения долговых проблем, но при плохом раскладе за этим скрываются серьезные риски для финансового благополучия людей.

Заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Денис Белозерцев рассказал кто такие "раздолжнители" и почему лучше обращаться к своим кредиторам, а не в частные компании.

Денис Белозерцев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: "В июле текущего года было принято решение внести поправки в законодательство о рекламе, направленные на регулирование продвижения услуг, связанных с личным банкротством граждан. Согласно новым правилам, начиная с 2026 года, такая реклама должна содержать обязательные предупреждения о возможных рисках, что защитит россиян от негативных последствий чрезмерной доверчивости. Однако сегодня мы еще наблюдаем массированную рекламу услуг по освобождению от долгов, распространяемую через медиа, наружную рекламу и телефонные звонки. Среди этого сегмента встречаются недобросовестные консультанты, превратившие процесс банкротства физических лиц в высокодоходный бизнес с миллиардными доходами".

В данном случае, речь не идет о таком банкротстве, когда человек действительно попал в сложную финансовую ситуацию, обратился к своим кредиторам за помощью в ее решении, не получил ее и был вынужден объявить себя банкротом. А речь о преднамеренном втягивании людей в процедуру банкротства с целью заработать на недостаточной осведомленности человека о ходе самой процедуры и ее последствиях. Вот за такими недобросовестными консультантами, теми самыми рекламодателями, прочно закрепилось наименование в профессиональном сообществе — "раздолжнители".

Суть бизнеса

"Убедить человека в том, что невыплата задолженностей является абсолютно безопасным решением, не имеющим никаких негативных последствий. Тут, конечно, не просто устоять и тому, у кого действительно есть трудности с исполнением обязательств, и тем, у кого совсем таковых проблем нет.  При этом нередко стоимость самих консультаций "раздолжнителей" превышает сумму задолженности, которую обещали "устранить". На практике встречаются договоры с "абонентской платой": платежи каждый месяц в ходе процедуры банкротства, которая минимум составляет полгода, а максимум может занять до нескольких лет".

Самая опасная практика в арсенале недобросовестных специалистов — убеждение людей в получении дополнительных кредитов для оплаты услуг. "Помощники" также умалчивают, что в ходе банкротства человек теряет контроль над своими финансами и имуществом, которое переходит под управление финансового управляющего. Гарантий списания долгов нет, а последствия включают запрет на повторное банкротство на 5 лет и проблемы с получением кредитов.

"Подводные камни" процедуры и последствия

"Самое главное — тот факт, что гарантий того, что по окончанию процедуры ваши долги будут списаны, нет. Как нет и гарантий, что за вами будет сохранено жилье, даже относящееся к категории единственного, так как законом и судебной практикой предусмотрены случаи обращения взыскания на таковое".

Как правильно поступить?

"Если вы столкнулись со сложной ситуацией и больше не можете погашать кредит по графику, нужно сразу же обратиться в свой банк.  В Сбере, например, более пяти различных программ урегулирования, связанными с различными жизненными ситуациями. Также существуют законодательно регламентированные программы, так называемые "кредитные каникулы". Наш банк стоял у истоков таких практик всесторонней помощи и поддержки людей, и сейчас мы активно сотрудничаем с другими банками-кредиторами в рамках программы "комплексного урегулирования", когда сразу несколько организаций одновременно предоставляют реструктуризацию обязательств в едином процессе. Все это позволяет снизить нагрузку без риска потери имущества".

Также Денис Белозерцев добавил, что урегулированием долга важно работать проактивно — еще до наступления просрочки. Нужно смотреть на глубинные причины возникновения задолженности. 

"Диалог с банком — единственно верный путь для цивилизованного и эффективного решения долговых проблем, ведь и в ваших интересах, и интересах банка — урегулирование всех вопросов", — подытожил топ-менеджер. 

