16+
UnionPay: россияне переключаются с Запада на Китай и Юго-Восточную Азию

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
К старту безвизового режима с Китаем Россельхозбанк проанализировал транзакции по странам действия платежной системы UnionPay за январь–август 2025 и 2024 гг. Спустя год количество таких операций выросло в 3,4 раза, при этом внутри топ-10 стран по тратам произошли существенные изменения, показывающие переориентацию россиян с Европы на Китай и страны Юго-Восточной Азии. После введения безвизового режима РСХБ ожидает дальнейших изменений рейтинга в связи с укреплением позиции Китая.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"В 2025 году количество транзакций по картам UnionPay за рубежом выросло в 3,4 раза и теперь составляет 52% от общего числа транзакций по UnionPay, в то время как в прошлом году их доля была лишь 25%. Карта с каждым месяцем становится всё более востребованным у россиян инструментом для оплаты в туристических и деловых поездках. Мы также отмечаем устойчивый тренд на перенаправление основных трат на Китай и страны Юго-Восточной Азии, при этом в прежних государствах-лидерах число операций также выросло. Китай и "азиатские тигры" показывают кратно опережающую динамику", — отметила Руководитель блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.

За 8 месяцев 2025 года на первую строчку рейтинга поднялся Таиланд, где россияне потратили практически в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На второе место, поднявшись сразу на две позиции, ворвался Китай1 с приростом в 7 раз. Эти государства оттеснили на третье место прошлогоднего лидера — ОАЭ, а на четвёртое — Турцию, несмотря на то, что число транзакций в каждой из этих стран выросло более, чем вдвое. Значительную динамику продемонстрировал Вьетнам: число транзакций в это стране выросло в 9 раз, что позволило ей подняться с 8-го на 5-е место и поменяться местами с Италией. Сохранили свои позиции в топе Индонезия и Сербия, впервые вошли в него Узбекистан и Малайзия, при этом топ-10 покинули Португалия и Казахстан.  

"Сейчас топ-10 стран по числу транзакций по картам UnionPay наполовину формируют государства Восточной и Юго-Восточной Азии: Таиланд, Китай, Вьетнам, Индонезия и Малайзия, а страны Запада утратили позиции. Особенное внимание обращает на себя Китай. На него приходится 20% заграничных транзакций в 2025 году, а если проанализировать август, то видим увеличение числа трат в 4,6 раза год к году. С учётом прогнозируемого роста турпотока на 30-40% после введения безвизового режима мы видим возможности для многократного наращивания числа операций", — заключила Людмила Корсакова.

