НОВИКОМ представил принципы социально ответственного банкинга на Международном банковском форуме в Сочи

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) презентовал успешные практики социально ответственного банкинга участникам XXII Международного банковского форума. Банк традиционно выступает партнером масштабного отраслевого мероприятия, проходящего в Сочи и объединяющего представителей финансового сектора, регуляторов рынка, органов исполнительной и законодательной власти, экспертного сообщества.

Центральной темой форума стали стратегические направления развития банковской системы и финансового рынка в эпоху глобальных трансформаций. Одним из таких векторов является социально ответственный банкинг. В рамках круглого стола, посвященного этой теме, старший вице-президент НОВИКОМа Анна Лаврентьева поделилась опытом, как эффективно сочетать корпоративные интересы, социальную ответственность и образовательную повестку.

"Под социально ответственным банкингом НОВИКОМ понимает ведение бизнеса на основе принципов экологической, социальной и управленческой ответственности, в интересах нынешнего и будущего поколений. Соблюдение этих принципов — это вклад в национальные цели развития, в создание комфортной и безопасной среды для жизни, реализацию потенциала каждого человека и формирование устойчивой экономики", — подчеркнула Анна Лаврентьева.

На начало второго полугодия текущего года портфель проектов устойчивого развития в банке превысил 30 млрд рублей. При финансовой поддержке банка реализованы значимые социально ориентированные проекты в сферах санитарной авиации, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, возведения очистных сооружений, внедрения инноваций по автоматическому контролю качества воды, мониторинга и управлению экологическими рисками, благоустройства городской среды.

Отдельным приоритетом НОВИКОМа является поддержка и развитие кадрового потенциала промышленности. Для этих целей совместно с Ростехом банк реализует специализированные продукты — социально-платежную карту и мотивационную программу "Развитие". Благодаря последней более 3 тысяч работников промышленных предприятий уже воспользовались банковскими продуктами на максимально комфортных для них условиях, включая ипотечное кредитование по ставке значительно ниже рыночной. Старший вице-президент НОВИКОМа также подчеркнула, что важной задачей социально-ответственного банка является повышение финансовой грамотности и безопасности населения.

На деловом обеде "Бизнесу быть! Как развивать клиентоцентричность, не теряя рентабельности" спикер от банка рассказала, что в своей работе НОВИКОМ придерживается человекоцентричного подхода, во главе которого стоит человек и забота о нем.

"Мы исходим из того, какую социальную и профессиональную роль выполняет человек, который пользуется нашими услугами — инженер, наставник, рабочий или молодой специалист, каков его семейный статус и какие именно у него ценности, интересы и потребности. Исходя из этого, мы разрабатываем свои персонифицированные социально направленные продукты. Такой подход требует дополнительных усилий, но именно он обеспечивает лояльность и доверие людей", — отметила старший вице-президент НОВИКОМа.

В завершение эксперт подчеркнула, что человекоцентричность и социальная ответственность — это взаимодополняющие элементы банковской стратегии. Они помогают не только создавать востребованные продукты, но и способствуют устойчивому развитию экономики и общества.