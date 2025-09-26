16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ представил принципы социально ответственного банкинга на Международном банковском форуме в Сочи Россельхозбанк представил новый сервис финансового расчета инвестиций для старта агробизнеса Более 6,8 млн запчастей и 18 000 единиц техники: маркетплейс "Своё Фермерство" от РСХБ усиливает цифровые инструменты для аграриев ОТП Банк вошел в ТОП-10 банков с лучшим клиентским сервисом Россельхозбанк запустил новый цифровой сервис мониторинга цен на зерно на платформе Свое Фермерство

Банки Финансы

НОВИКОМ представил принципы социально ответственного банкинга на Международном банковском форуме в Сочи

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) презентовал успешные практики социально ответственного банкинга участникам XXII Международного банковского форума. Банк традиционно выступает партнером масштабного отраслевого мероприятия, проходящего в Сочи и объединяющего представителей финансового сектора, регуляторов рынка, органов исполнительной и законодательной власти, экспертного сообщества.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Центральной темой форума стали стратегические направления развития банковской системы и финансового рынка в эпоху глобальных трансформаций. Одним из таких векторов является социально ответственный банкинг. В рамках круглого стола, посвященного этой теме, старший вице-президент НОВИКОМа Анна Лаврентьева поделилась опытом, как эффективно сочетать корпоративные интересы, социальную ответственность и образовательную повестку.

"Под социально ответственным банкингом НОВИКОМ понимает ведение бизнеса на основе принципов экологической, социальной и управленческой ответственности, в интересах нынешнего и будущего поколений. Соблюдение этих принципов — это вклад в национальные цели развития, в создание комфортной и безопасной среды для жизни, реализацию потенциала каждого человека и формирование устойчивой экономики", — подчеркнула Анна Лаврентьева.

На начало второго полугодия текущего года портфель проектов устойчивого развития в банке превысил 30 млрд рублей. При финансовой поддержке банка реализованы значимые социально ориентированные проекты в сферах санитарной авиации, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, возведения очистных сооружений, внедрения инноваций по автоматическому контролю качества воды, мониторинга и управлению экологическими рисками, благоустройства городской среды.

Отдельным приоритетом НОВИКОМа является поддержка и развитие кадрового потенциала промышленности. Для этих целей совместно с Ростехом банк реализует специализированные продукты — социально-платежную карту и мотивационную программу "Развитие". Благодаря последней более 3 тысяч работников промышленных предприятий уже воспользовались банковскими продуктами на максимально комфортных для них условиях, включая ипотечное кредитование по ставке значительно ниже рыночной. Старший вице-президент НОВИКОМа также подчеркнула, что важной задачей социально-ответственного банка является повышение финансовой грамотности и безопасности населения.

На деловом обеде "Бизнесу быть! Как развивать клиентоцентричность, не теряя рентабельности" спикер от банка рассказала, что в своей работе НОВИКОМ придерживается человекоцентричного подхода, во главе которого стоит человек и забота о нем.

"Мы исходим из того, какую социальную и профессиональную роль выполняет человек, который пользуется нашими услугами — инженер, наставник, рабочий или молодой специалист, каков его семейный статус и какие именно у него ценности, интересы и потребности. Исходя из этого, мы разрабатываем свои персонифицированные социально направленные продукты. Такой подход требует дополнительных усилий, но именно он обеспечивает лояльность и доверие людей", — отметила старший вице-президент НОВИКОМа.

В завершение эксперт подчеркнула, что человекоцентричность и социальная ответственность — это взаимодополняющие элементы банковской стратегии. Они помогают не только создавать востребованные продукты, но и способствуют устойчивому развитию экономики и общества.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5