Банки Финансы

Премия Startup Summit Awards собрала рекордное количество заявок из 79 регионов страны

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Завершен прием заявок на новую премию для игроков технологического рынка Startup Summit Awards. Ее цель — отметить лучшие практики развития отрасли, вдохновить крупные компании и инвесторов на поддержку начинающих предпринимателей и развить экономический потенциал российских регионов. Организаторы получили более 1700 заявок от высокотехнологичных и инвестиционных компаний, корпораций, государственных институтов и вузов из 79 регионов страны.

Учредителями награды выступают правительство Москвы и Сбер.

Кристина Кострома, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы: "Startup Summit Awards — премия для всех участников технологического рынка, кто создает и поддерживает развитие инноваций: от начинающих перспективных компаний до крупных корпораций. Участие в премии — это отличная возможность для инноваторов, технологических компаний заявить о себе, представить свои решения на международном уровне. Для корпораций и вузов — поделиться лучшими практиками, получить признание лидеров индустрии".

В рамках премии представлено 17 номинаций по 5 основным направлениям: стартапы, венчурные инвесторы, корпорации, регионы и вузы, а также популяризаторы технологического предпринимательства в медиа. По количеству поданных заявок лидирует категория "Стартапы": самыми популярными номинациями здесь стали "Лучшее решение с AI" (370 заявок) и "Взрывной рост" (302 заявки). За ними следуют "Молодой основатель" и специальная московская номинация "Лучшая инновация для города".
Высокую активность продемонстрировала также категория "Популяризаторы" (180 заявок), объединившая номинации для СМИ и журналистов, освещающих тематику технологического предпринимательства в медиапространстве.

Не остались без внимания и номинации для корпораций, вузов и венчурных инвесторов, которые в совокупности собрали свыше 470 заявок.

Наталья Магидей, управляющий директор-руководитель дирекции развития стартап-экосистемы и открытых инноваций Сбербанка: "Количество заявок на премию показывает высокий интерес рынка к новым инструментам поощрения в сфере технологического предпринимательства. Для Сбера участие в организации Startup Summit Awards вместе с правительством Москвы — это возможность создать дополнительный инструмент выявления лучших практик на российском рынке и укрепить взаимодействие между стартапами, корпорациями и инвесторами, а также раскрыть потенциал регионов и отметить вклад тех, кто рассказывает о технологиях, вдохновляя новое поколение предпринимателей".

Следующий этап для участников премии — оценка экспертного жюри, в состав которого вошли главы крупных российских компаний, известные предприниматели, инвесторы, а также представители органов государственной власти и институтов развития. Лауреаты премии будут объявлены 2 октября в рамках международной конференции технологических лидеров Moscow Startup Summit, организаторами которой выступают правительство Москвы и Сбер.

