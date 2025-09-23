Премия Startup Summit Awards собрала рекордное количество заявок из 79 регионов страны

Завершен прием заявок на новую премию для игроков технологического рынка Startup Summit Awards. Ее цель — отметить лучшие практики развития отрасли, вдохновить крупные компании и инвесторов на поддержку начинающих предпринимателей и развить экономический потенциал российских регионов. Организаторы получили более 1700 заявок от высокотехнологичных и инвестиционных компаний, корпораций, государственных институтов и вузов из 79 регионов страны.

Учредителями награды выступают правительство Москвы и Сбер.

Кристина Кострома, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы: "Startup Summit Awards — премия для всех участников технологического рынка, кто создает и поддерживает развитие инноваций: от начинающих перспективных компаний до крупных корпораций. Участие в премии — это отличная возможность для инноваторов, технологических компаний заявить о себе, представить свои решения на международном уровне. Для корпораций и вузов — поделиться лучшими практиками, получить признание лидеров индустрии".

В рамках премии представлено 17 номинаций по 5 основным направлениям: стартапы, венчурные инвесторы, корпорации, регионы и вузы, а также популяризаторы технологического предпринимательства в медиа. По количеству поданных заявок лидирует категория "Стартапы": самыми популярными номинациями здесь стали "Лучшее решение с AI" (370 заявок) и "Взрывной рост" (302 заявки). За ними следуют "Молодой основатель" и специальная московская номинация "Лучшая инновация для города".

Высокую активность продемонстрировала также категория "Популяризаторы" (180 заявок), объединившая номинации для СМИ и журналистов, освещающих тематику технологического предпринимательства в медиапространстве.

Не остались без внимания и номинации для корпораций, вузов и венчурных инвесторов, которые в совокупности собрали свыше 470 заявок.

Наталья Магидей, управляющий директор-руководитель дирекции развития стартап-экосистемы и открытых инноваций Сбербанка: "Количество заявок на премию показывает высокий интерес рынка к новым инструментам поощрения в сфере технологического предпринимательства. Для Сбера участие в организации Startup Summit Awards вместе с правительством Москвы — это возможность создать дополнительный инструмент выявления лучших практик на российском рынке и укрепить взаимодействие между стартапами, корпорациями и инвесторами, а также раскрыть потенциал регионов и отметить вклад тех, кто рассказывает о технологиях, вдохновляя новое поколение предпринимателей".

Следующий этап для участников премии — оценка экспертного жюри, в состав которого вошли главы крупных российских компаний, известные предприниматели, инвесторы, а также представители органов государственной власти и институтов развития. Лауреаты премии будут объявлены 2 октября в рамках международной конференции технологических лидеров Moscow Startup Summit, организаторами которой выступают правительство Москвы и Сбер.