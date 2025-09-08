СберБизнес за пару минут: юрлица и ИП могут заводить новых пользователей дистанционно

Сбер полностью оцифровал создание пользователей новых сотрудников в интернет-банке СберБизнес. Раньше добавить нового сотрудника с правом подписи можно было в офисе банка по документу, удостоверяющему личность, и с доверенностью. Теперь все проверки проходят удалённо.

Всё работает быстро и безопасно: руководитель создаёт сотрудника и заявление в СберБизнес, а сотрудник подтверждает связь с работодателем через пуш-уведомление в мобильном приложении СберБанк Онлайн. После подтверждения банк готовит доверенность на сотрудника, которую подписывает руководитель. Полностью автоматизированная верификация в онлайн-банке гарантирует высокий уровень защиты.

Анна Лоевская, директор дивизиона "Цифровой корпоративный банк" Сбербанка:

"В среднем в месяц наши клиенты создают не менее 20 тыс. пользователей с правом подписи. Создание каждого из них ранее занимало целый рабочий день и требовало личного визита в банк. Теперь процесс занимает несколько минут и проходит полностью онлайн".

СберБизнес — интернет-банк для обслуживания корпоративных клиентов Сбера. В нём можно проводить платежи, управлять зарплатным проектом, осуществлять внешнеэкономическую деятельность и оформлять кредиты. Ежемесячная активная аудитория веб-версии СберБизнес — 2 млн клиентов, мобильного приложения — 1,37 млн. В мобильном приложении пользователям доступен весь спектр услуг для управления бизнеса со смартфона. 612 тысяч пользователей заходят в приложение каждый день.