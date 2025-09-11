"В одно касание": с момента запуска свыше 1,6 млн человек воспользовались функцией бесконтактной оплаты Вжух

Новая технология работает с использованием Bluetooth и доступна на новых биотерминалах.
В августе текущего года у клиентов Сбера появилась возможность оплачивать покупки со смартфонов под управление операционной системы iOS. С момента запуска сервиса этой возможностью уже воспользовались более 1,6 млн человек, совершив свыше 5 млн оплат.
Помимо этого, согласно данным РПБУ банка за 8 месяцев 2025, вырос спрос и на другие цифровые решения Сбера. Так, россияне стали чаще пользоваться поддержкой приложения СберБанк Онлайн и мобильного приложения СберKids — число пользователей выросло на 1,2 млн с начала года до 86,6 млн. Увеличилось и количество ежедневных пользователей — до 42,2 млн человек.
Кроме того, выросло и количество участников программы лояльности СберСпасибо на 5,9 млн с начала года до 97,8 млн клиентов. Число подписчиков СберПрайм превысило 20 млн человек.
