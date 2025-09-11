16+
"В одно касание": с момента запуска свыше 1,6 млн человек воспользовались функцией бесконтактной оплаты Вжух

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Новая технология работает с использованием Bluetooth и доступна на новых биотерминалах.

В августе текущего года у клиентов Сбера появилась возможность оплачивать покупки со смартфонов под управление операционной системы iOS. С момента запуска сервиса этой возможностью уже воспользовались более 1,6 млн человек, совершив свыше 5 млн оплат.

Помимо этого, согласно данным РПБУ банка за 8 месяцев 2025, вырос спрос и на другие цифровые решения Сбера. Так, россияне стали чаще пользоваться поддержкой приложения СберБанк Онлайн и мобильного приложения СберKids — число пользователей выросло на 1,2 млн с начала года до 86,6 млн. Увеличилось и количество ежедневных пользователей — до 42,2 млн человек.

Кроме того, выросло и количество участников программы лояльности СберСпасибо на 5,9 млн с начала года до 97,8 млн клиентов. Число подписчиков СберПрайм превысило 20 млн человек.

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

