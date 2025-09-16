Сбер выпустил платежный стикер в виде мяча к сезону футбольных еврокубков

Сбер вместе с Okko подготовил лимитированный выпуск платежных стикеров в виде футбольного мяча к началу трансляции Лиги Чемпионов УЕФА 25/26 в онлайн-кинотеатре Okko. Стикеры можно будет заказать на сайте Сбербанка с 16 сентября.

Для того чтобы получить стикер, нужно заполнить заявку на официальном сайте Сбера и выбрать новый футбольный дизайн от Okko. Забрать готовый стикер можно будет в одном из офисов банка. Выгоднее заказать платёжный стикер при наличии подписки "СберПрайм+", которая даёт своим обладателям целый ряд преимуществ, в том числе полный доступ к контенту Okkо, где можно смотреть все матчи главных футбольных европейских турниров сезона 2025/2026.

Стикер — та же "СберКарта", но в другом формате, обслуживается на тех же условиях и также гарантирует безопасность операций. При помощи него можно не только оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой, но и снимать наличные в банкоматах. Стикер можно привязать к платёжному счёту существующей "СберКарты" или же выпустить к новому — в таком случае стикер будет отображаться как отдельная карта.

На сайте Сбера и в мобильном приложении Сбербанк Онлайн доступны для заказа стикеры с разными дизайнами, которые регулярно обновляются.