Сбер выпустил платежный стикер в виде мяча к сезону футбольных еврокубков

Сбер вместе с Okko подготовил лимитированный выпуск платежных стикеров в виде футбольного мяча к началу трансляции Лиги Чемпионов УЕФА 25/26 в онлайн-кинотеатре Okko. Стикеры можно будет заказать на сайте Сбербанка с 16 сентября.
Для того чтобы получить стикер, нужно заполнить заявку на официальном сайте Сбера и выбрать новый футбольный дизайн от Okko. Забрать готовый стикер можно будет в одном из офисов банка. Выгоднее заказать платёжный стикер при наличии подписки "СберПрайм+", которая даёт своим обладателям целый ряд преимуществ, в том числе полный доступ к контенту Okkо, где можно смотреть все матчи главных футбольных европейских турниров сезона 2025/2026.
Стикер — та же "СберКарта", но в другом формате, обслуживается на тех же условиях и также гарантирует безопасность операций. При помощи него можно не только оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой, но и снимать наличные в банкоматах. Стикер можно привязать к платёжному счёту существующей "СберКарты" или же выпустить к новому — в таком случае стикер будет отображаться как отдельная карта.
На сайте Сбера и в мобильном приложении Сбербанк Онлайн доступны для заказа стикеры с разными дизайнами, которые регулярно обновляются.
Последние комментарии
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.