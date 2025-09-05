Станислав Кузнецов: "MAX стал одним из наиболее безопасных способов общения в России"

MAX за короткий срок стал одним из наиболее безопасных способов общения в России благодаря тому, что серверы и данные пользователей хранятся внутри страны. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах ВЭФ:
"Защиту обеспечивают передовые IT-компании, в том числе Сбер. Совместно с VK мы внедряем технологии киберзащиты, чтобы обеспечить безопасное пространство для миллионов пользователей.
Если на технологическом уровне можно говорить о паритете с иностранными мессенджерами, то с точки зрения борьбы с мошенниками МАХ на порядок эффективнее благодаря локализации. Попытки мошенников действовать в нацмессенджере привели к тому, что они быстро попадают в поле зрения правоохранительных органов. Уже есть случаи задержания. Несколько раз попавшись, мошенники предпочитают избегать общения в МАХ, мы видим это как тренд. Интеграция технологий, быстрая реакция на инциденты в режиме 24/7 и оперативное содействие полиции в поимке преступников - это сегодня самый эффективный комплекс мер. Также напоминаю, что при использовании любых мессенджеров важно не передавать третьим лицам логины и пароли от своих аккаунтов, чтобы не стать жертвой мошенников".
