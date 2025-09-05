Сотрудники выездного сервиса ВТБ проходят в день путь леопарда

Специалисты выездного сервиса ВТБ в среднем проходят пешком и проезжают от 15 до 60 км в день, чтобы обслужить до 15 клиентов. Такое же расстояние могут преодолевать дальневосточные леопарды.
Леопарды также способны ежедневно преодолевать большие расстояния. В среднем их ежедневный маршрут составляет 15 км в день. Однако в 2023 году камера в национальном парке "Земля леопарда" зафиксировала рекордный дневной переход леопарда Герды — 56 км. При этом хищник может развивать скорость до 60 км/ч и прыгать на 5,7 м в длину.
ВТБ выстраивает эффективную логистику курьерской доставки, которая учитывает уникальный природный ландшафт регионов. Как отмечают сами выездные менеджеры ВТБ, сервис позволяет клиентам банка получить доступ к любым финансовым сервисам в любой географической точке — даже если там ступала лапа дальневосточного леопарда.
ВТБ — участник программы "Хранители леопарда" дирекции заповедников "Земля леопарда". Банк опекает семью больших кошек: маму и ее троих котят. Ранее в социальных медиа выбрали имя главе кошачьего семейства, ее сыну и дочери — Герда, Феникс и Сиерра. Третьего котенка назовут, когда станет известен его пол. ВТБ в преддверии ВЭФ запускает имиджевую кампанию "Время быть заметным", чтобы привлечь внимание к возвращению исчезающих видов на карту будущего. В России осталось около 120 дальневосточных леопардов — самых редких больших кошек планеты.
Последние комментарии
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.