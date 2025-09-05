16+
Сотрудники выездного сервиса ВТБ проходят в день путь леопарда

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Специалисты выездного сервиса ВТБ в среднем проходят пешком и проезжают от 15 до 60 км в день, чтобы обслужить до 15 клиентов. Такое же расстояние могут преодолевать дальневосточные леопарды.

Леопарды также способны ежедневно преодолевать большие расстояния. В среднем их ежедневный маршрут составляет 15 км в день. Однако в 2023 году камера в национальном парке "Земля леопарда" зафиксировала рекордный дневной переход леопарда Герды — 56 км. При этом хищник может развивать скорость до 60 км/ч и прыгать на 5,7 м в длину.

ВТБ выстраивает эффективную логистику курьерской доставки, которая учитывает уникальный природный ландшафт регионов. Как отмечают сами выездные менеджеры ВТБ, сервис позволяет клиентам банка получить доступ к любым финансовым сервисам в любой географической точке — даже если там ступала лапа дальневосточного леопарда.

ВТБ — участник программы "Хранители леопарда" дирекции заповедников "Земля леопарда". Банк опекает семью больших кошек: маму и ее троих котят. Ранее в социальных медиа выбрали имя главе кошачьего семейства, ее сыну и дочери — Герда, Феникс и Сиерра. Третьего котенка назовут, когда станет известен его пол. ВТБ в преддверии ВЭФ запускает имиджевую кампанию "Время быть заметным", чтобы привлечь внимание к возвращению исчезающих видов на карту будущего. В России осталось около 120 дальневосточных леопардов — самых редких больших кошек планеты. 

